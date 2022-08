Por la libertad de la educación

México ha sido cuna de grandes pedagogos, mujeres y hombres que han hecho de su mística magisterial el epicentro y sentido primordial de su existencia. Quienes hemos tenido el privilegio de contar entre nuestros forjadores de vida con mentores de esta naturaleza, lo sabemos.

Es así como en nuestra historia patria del último siglo refulgen los nombres y la obra de personajes como Justo Sierra, Gabino Barreda, Ignacio Manuel Altamirano, Gildardo Avilés, Eulalia Guzmán Barrón, Amalia González Caballero de Castillo Ledón, José Vasconcelos, Raúl Pous Ortiz, Pablo González Casanova, Javier Barros Sierra y, entre muchos más, por supuesto Jaime Torres Bodet, al que hoy particularmente quiero evocar.

Originario de la Ciudad de México, con tan sólo 19 años, nuestro personaje se convirtió en secretario de Vasconcelos cuando éste era Rector de la Universidad Nacional de México. De 1922 a 1924 fue nombrado por el propio Vasconcelos -a la sazón recién designado como primer titular de la flamante Secretaría de Educación Pública (SEP)- como jefe del Departamento de Bibliotecas. De 1925 a 1928 fue profesor de literatura francesa en la entonces Escuela Nacional de Altos Estudios, hoy Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. De 1929 a 1940 colaboró en el servicio exterior en las delegaciones ubicadas en Madrid, París, La Haya, Bruselas y Buenos Aires y, posteriormente, de 1940 a 1943 como subsecretario de Relaciones Exteriores. En ese año, el presidente Manuel Ávila Camacho lo nombra secretario de la SEP y en 1946 pasa a Relaciones Exteriores. De 1948 a 1952 funge como Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); de 1954 a 1958 es embajador en Francia y de 1958 a 1964 titular nuevamente de la SEP, ahora por designación del presidente Adolfo López Mateos.

Sin embargo, fue su obra cultural como titular de la SEP la que brilla y refulge con luz propia. Del primer periodo, destacan su Campaña Nacional contra el Analfabetismo, su participación en la reforma al artículo 3º constitucional (1946), la creación del Instituto de Capacitación del Magisterio, la organización de la Comisión Revisora y Coordinadora de Planes Educativos, Programas de Estudio y Libros de Texto, el arranque de la Biblioteca Enciclopédica Popular, la publicación del compendio México y la cultura, así como su impulso para la adecuación y ampliación de la Escuela Nacional de Maestros (ENM) y construcción de diversos planteles escolares, comprendidos la Escuela Normal Superior y el Conservatorio Nacional de Música, además de la creación del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas. Del segundo periodo, resalta el haber iniciado un Plan de Once Años para atender la educación primaria, la instalación de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito a iniciativa de René Avilés Rojas, el impulso para la construcción de los Museos Nacional de Antropología y de Arte Moderno, la creación de los Museos de Arte Virreinal y de Pintura Colonial, así como de una treintena de Centros de Capacitación para Trabajo Industrial.

No cabe duda, Torres Bodet era un hombre fuera de serie que no sólo supo, quiso y pudo forjar poderosas instituciones educativas y revolucionarias acciones gubernamentales, ante todo, fue un funcionario con dimensión universal, y esto lo plasmó en su legado cultural, lo cual no era fortuito. Luego de haber estudiado en la Escuela Nacional Preparatoria, en la ENM y en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, se había volcado desde muy joven a la literatura. A los 14 años publicaba ya sus primeros poemas y a los 16 su primer libro de poesía; en 1922 fundó la revista “Falange” y en colaboración con Rivas Mercado, Villaurrutia, los Gorostiza, Pellicer, Novo y Ortiz de Montellano, entre otros, el grupo de los Contemporáneos, el “archipiélago de soledades”, como él los definía. Pero no sólo era un maestro, diplomático y escritor de altos vuelos, ante todo era un alma extraordinariamente sensible y esto hacía la diferencia.

Por algo Torres Bodet era enemigo de la incultura y llamaba a los analfabetas los “vencidos de antemano”, los “ciudadanos sólo de nombre”, al tiempo que advertía que educar para la libertad, paz, democracia y justicia impone no alentar al hombre desde la lucha política y, mucho menos, incentivar “el estallido obscuro de las pasiones” ya que, de hacerlo, éste caerá en la esclavitud de sus instintos y no podrá conseguir vivir en paz con sus semejantes, al ser indigno de “vivir en paz con su propio yo”.

¡Cuánto requiere México de un hombre así! Máxime cuando su sendero educativo se encuentra desdibujado y mancillado. Para una Nación nada hay más sagrado, sublime y trascendente que la educación de la que ella misma es reflejo. Con la educación básica no se puede improvisar y el que la Constitución deposite en el Estado su rectoría no es óbice para que gobierno alguno (mucho menos el federal) manipule tendenciosa y arteramente las conciencias de los futuros ciudadanos.

