Antonio García Soto nacido el 6 de julio de 1994 en San Pedro de los Naranjos, comunidad de Salvatierra, Guanajuato, México, es profesor normalista jubilado. En la actualidad reside en su pueblo natal. Aunque suele afirmar que su entrada al mundo de las letras fue tardía, es uno de los escritores más reconocidos de la Red Estatal de Tertulias Literarias “José Luis Calderón Vela”. A fines del siglo pasado, su relato La Fiesta de la Casita gana el primer lugar en el VII concurso estatal “Una tradición de mi pueblo”, convocado por El Consejo Nacional de Fomento Educativo y el Instituto de Cultura del Estado de Guanajuato. En 2015 gana el primer lugar nacional del VII concurso “Memorias del Viejo y la Mar”, organizado por la Secretaría de Marina Armada de México. A la fecha ha publicado diez libros de temas variados: poesía, cuento, historia y acaba de presentar su primera novela: Obsesión Musical

Obsesión Musical es una novela extensa, de 382 páginas dividida en cuatro partes, no obstante, su lectura no es pesada. El autor logra interesar a los lectores engarzando las anécdotas de la vida diaria de Macario, un campesino adolescente que se impactó con el sonido de las guitarras eléctricas, al irrumpir un ritmo pegajoso que enloquecía a los adolescentes en los inicios de la década de los sesenta. Yo era un estudiante de tercero de secundaria y al terminar me inscribí en la Escuela Normal Primaria de Irapuato, por lo tanto, fui testigo de estos cambios. En la radio se escuchaba el rock de la cárcel, “Jail Hause rock” interpretado por Elvis Presley.

También “Tutti frutti” del pequeño Richard y el hombre del bucle sobre su frente, Bill Haley y sus Cometas. El escritor Antonio García Soto pertenece a esta etapa histórica y menciona los acontecimientos más importantes: La rebelión de los jipis contra la guerra de Vietnam; el lema “Amor y Paz”. No al consumismo, simplicidad voluntaria, meditación, drogas y sobre todo movimientos estudiantiles en el mundo entero que exigían libertad de expresión, sin embargo, tuvo que realizar amplias investigaciones para aclarar algunos datos y confirmar otros.

En nuestro país, los jóvenes se rebelaron, también ellos querían un cambio, es decir, “libertad para pensar, vestir, bailar, cantar a la moda y acabar con las rancias costumbres dando lugar a los “rebeldes sin causa” en las ciudades, usando pantalones ajustados de mezclilla, gruesas chamarras de cuero y un copete abultado a base de vaselina sólida, al estilo Presley” Los grupos musicales se multiplicaron en México teniendo como ejemplos a Los Rebeldes del Rock, Los Hooligans. Los Hermanos Carreón, César Costa, Julissa, Enrique Guzmán y Alberto Vázquez.

Todo eso y más lo narra con estilo el autor. Ambos disfrutamos: Antonio García Soto al escribir la novela Obsesión Musical, y yo, al leerla con emoción, evocando mis amigos y la música de moda en la ya lejana adolescencia mía, teniendo como centro a Macario y Cleta, su gran amor, “con quien se encontraría, seguramente, en algún lugar del universo”. Recomiendo la novela Obsesión Musical del escritor Antonio García Soto, con el mismo entusiasmo con el que yo bailaba rocanrol, en la década de los sesentas.

ezequielsotomar@outlook.com