¿NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS EN 2021?

En la segunda mitad del siglo XIX con la ampliación de las libertades políticas y la realización de elecciones periódicas, surgió la idea de consolidar la formación de partidos. Una de sus finalidades es la movilización del electorado y su participación en los asuntos públicos. En nuestro país, los partidos políticos se han convertido en castas cada vez más onerosas.

Tiene razón don Armando Fuentes Aguirre al decir: “México, país inmensamente pobre, tiene partidos inmensamente ricos que gravitan sobre la economía nacional. Hoy por hoy los partidos son más bien negocios, y para colmo su número crece a costa de los contribuyentes y del bien común”. Una notoria mayoría del electorado ya no quiere más partidos políticos, sobre todo, si no cumplen con los requisitos que marca la ley para constituirse como tales.

Lo anterior viene a cuento, porque de las siete organizaciones que solicitaron convertirse en partidos políticos, sólo una lo logró: Encuentro Solidario, organización que tiene la estructura del desaparecido Partido Encuentro Social /PES). Las otras seis a las que se les negó el registro son: 1. Redes Sociales Progresistas, del maestro Fernando González, yerno de la profesora Elba Esther Gordillo Morales. 2. Fuerza Social por México, del dirigente sindical Pedro Haces.

3. Grupo Social por México, de maestros del SNTE. 4. Fundación Alternativa, de los expriístas, César Augusto Santoyo e Isidro Pastor. 5. Súmate, del expanista Manuel Espino y 6. México Libre, encabezado por Margarita Zavala y apoyada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Éstos, al enterarse que el Instituto Nacional Electoral (INE) le negó a México Libre el registro como partido político nacional, con siete votos en contra y cuatro a favor, de inmediato reaccionaron en redes sociales. Margarita Zavala dijo que ella y su grupo político “Impugnaremos de inmediato esta absurda decisión”.

El exmandatario federal señaló en su cuenta de Twitter “Si querían negarle el registro a México Libre, señores y señoras consejeros, al menos se hubieran ahorrado el ridículo de sus argumentos. No nos van a detener”. El consejero Ciro Murayama dijo: “desde la revisión de agosto de 2019, el INE advirtió a México Libre que no eran válidas las aportaciones por “Clip”, porque no se conoce la identidad del donante”.“Ni sorprendimos ni mentimos. Fiscalizamos consistentemente”. En redes sociales, Calderón escribió: “La razón para negarle el registro a México Libre, es que se dice que el 8 % de sus ingresos fueron de donantes no identificados.

Eso es falso: se refieren a donativos hechos con tarjeta de crédito a través de “Clip”, y de cada donante proporcionamos copia de credencial, carta y recibo”. Por su parte, el presidente del PAN, Marko Cortés, dijo que ante la negativa del INE a dar registro a México Libre como partido político hay que respetar las resoluciones de las autoridades electorales. “Nosotros creemos en las instituciones. Las instituciones en México han costado mucho tiempo, muchos años y sus resoluciones, nos gusten o no, se tienen que acatar”.