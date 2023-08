Nuevo intento de socialismo en educación de la niñez

“Hay que apoderarnos de las conciencias de la niñez y de la juventud, porque son y deben pertenecer a la revolución”. Fue el “grito de Guadalajara” de Plutarco Elías Calles, jefe máximo de la Revolución, acompañado del presidente electo, el general Lázaro Cárdenas, y del gobernador de Jalisco. 20 de julio de 1934, balcón de Palacio de Gobierno. Al día siguiente, el bloque revolucionario, en la Cámara de Diputados, presentó el proyecto de reforma al artículo 3º Constitucional, proponiendo la educación de carácter “socialista”, aprobada y aplicada por el gobierno cardenista. De raíz soviética, anticapitalista. Formó el “frente popular”, consigna de la Internacional Comunista (el Komintern), con cuatro sectores: obrero, campesino, popular y militar, con base en la lucha de clases. López Obrador, 89 años después, retoma consigna y repite que él no va a cometer el “error” de Cárdenas de nombrar sucesor a quien no continúe su 4T: no vendrá un Ávila Camacho, sino un Múgica. Alguien más radical.

Tiempos militares resurgen hoy. Fuera máscaras de apariencias civilistas y demócratas. Desvelan el rostro real de embrión dictatorial, marxista, y soporte militar creciente. Las lecturas de expertos, de los libros de texto publicados clandestinamente, y distribuidos ahora, evidencian graves errores en matemáticas, biología, geografía, lectura de comprensión. Y, sobre todo, revelan nuevo intento de imponer la ideología marxista, entre nuestros niños y adolescentes.

Hay que conocer el contenido de estos libros (ver vínculo: https://cife.edu.mx/nuevos-libros-de-texto-2023-2024-nueva-escuela-mexicana/). Se constata el desprecio a todo lo hecho en el pasado, calificado como “colonialista”, “positivista”, “neoliberal”, “individualista”. Y la violación a la Ley General de Educación que obliga a la SEP a “considerar la opinión de los gobiernos de los estados y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos”.

Estas violaciones dieron origen al amparo solicitado por la Unión Nacional de Padres de Familia que ordenó se suspenda la impresión y entrega de los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024, que el gobierno de Guanajuato acató. En cambio, López Obrador dijo que volverá a desacatar órdenes judiciales. Por eso se le inició desafuero en 2004-05 y le valió.

Uno de los análisis fundamentales a hacer es el filosófico. Los redactores de los libros no partieron de las realidades como demuestran la biología, la geografía o la sociología, las realidades son. (Marx tampoco). Partieron de cómo quisieran ellos que la realidad o sector de la realidad sean. Desde Platón se distingue la Episteme (el mundo de lo que se conoce con certeza), de la Doxá (el terreno de la opinión, de lo que no es seguro). El reto es diferenciar el conocimiento científico (episteme) de las ideologías, “weltanschauung”, o concepciones del mundo (doxá): éstas son las ideas que una persona tiene del mundo respecto a lo que quiere que sea el mundo, que prescinde del ser o realidad de las cosas. Ciencia y filosofía tienen la pretensión de conocimiento definitiva, centrada en el ser de las cosas, en tanto la ideología es una pretensión provisional, centrada en la persona que la construye. Marx produjo una ideología o “superestructura”. Consideró a Hegel el último filósofo: “resume la totalidad de los sistemas del pasado”, del que toma método dialéctico. Lo que procede es “superar” la filosofía y realizarla por la acción, pasar al quehacer de la naturaleza material, que es eterna. De Feuerbach adopta: “los filósofos interpretan al mundo; lo que importa es transformarlo”, con la acción iluminada por la “ciencia positiva”. Invierte el idealismo de Hegel en materialismo: el mundo material es la única realidad. Profetiza la desaparición de la propiedad privada, del capitalismo, del Estado y de la religión.

“Se destruye a la patria tanto con el derechismo de individualismo económico, apetito de botín capitalista, como con el izquierdismo marxista, de prejuicios en ideología del proletariado”. No a extremismos individualista y colectivista. Sí al personalismo comunitario o solidarismo.





Analista político y extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

