Nuestra libertad de expresión en peligro

Muchos han entregado sus vidas en aras de la libertad, porque sin esa libertad no hay ser humano satisfecho, pues hemos nacido para ser libres, y lo estamos presenciando con las manifestaciones en Cuba que después de más de sesenta años han estallado con ese grito y anhelo de libertad.

Esta libertad implica la libertad de expresión, por eso alguien escribió sobre lo preciado de esta: “Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo.”

La libertad de expresión es una de las cosas que se pierden en un gobierno de tiranía, pues el grupo en el poder impone lo que deben pensar y expresar las personas, donde solo esta permitido expresar las ideas que se conforman a las del grupo en el poder, y quienes se atreven a pensar diferente son sancionados severamente, incluso con la muerte.

Lamentablemente esto es una realidad más y más palpable en nuestro país, ¿te sorprende esta afirmación?, pues te invito a que consideres los hechos.

La diputada local de Querétaro Elsa Méndez ha hecho públicas las amenazas de muerte, groseras y vulgares que ha estado recibiendo ella y su familia, solo porque ella expresa públicamente su posición pro vida, pro matrimonio exclusivo hombre y mujer, así como estar a favor de la mujer más no del feminismo radical.

Ella ha presentado una demanda ante las autoridades correspondientes, pero estas no han colaborado con las investigaciones, justificando que estas amenazas son libertad de expresión (1).

Sin embargo, cuando se trata de que ella exprese de manera pacífica su pensamiento pro vida, pro matrimonio exclusivo hombre y mujer, así como estar a favor de la mujer más no del feminismo radical, sí ha procedido la demanda contra ella aludiendo que esto son “discursos de odio”, y la han requerido a los tribunales por este supuesto crimen (2).

Es tiempo de que el pueblo mexicano despierte de este engaño, cuando es más que evidente que para los grupos a favor del aborto y de toda la ideología de género, su libertad de expresión esta protegida por las leyes del Estado, pero esa libertad de expresión esta siendo suprimida para todos aquellos que pensamos diferente, al grado de ser orillados por esas leyes a ser considerados criminales cuando nos atrevemos a expresar una opinión distinta.

¿Te parece que estoy exagerado?, ojalá fuera así, pero no lo estoy haciendo, y con seguridad si tienes hijos en la escuela, desde primaria hasta la universidad, ya te habrás dado cuenta que a tus propios hijos se les esta obligando a pensar de acuerdo a la ideología de género, sancionándolos o sufriendo amenazas en sus calificaciones, o señalándolos negativamente si no cumplen con esta línea de pensamiento de género que ahora se esta incluyendo en los planes de estudio.

De hecho, no me extrañaría que este artículo despierte comentarios y correos agresivos y vulgares por parte de estos grupos protegidos por el Estado, que vienen imponiendo la ideología de género con todo el tremendo capital que los financia, tal como lo han hecho sobre artículos anteriores que he publicado sobre este tema.

Tal es la realidad para muchos que están hablando con argumentos solidos sobre estos temas, y sus cuentas de Facebook, twitter, instagram, youtube, son bloqueadas, demostrando con esto lo que escribió George R.R. Martin: “Cuando le cortas la lengua a un hombre, no estas probando que es un mentiroso, más bien le dices al mundo que tienes miedo de lo que pueda decir.”

Sin embargo, no he sabido que les bloqueen las redes sociales a los que favorecen y son grandes referencias de la ideología de género, del feminismo radical y del comunismo.

¿Será que la mayoría en este país esta dispuesto a entregar tontamente su libertad en manos de esta tiránica ideología de género?, Yo pienso que no, pero muchos aún no se atreven a levantar su voz.

La buena noticia es que comienza a verse que cada vez más personas están despertando para darse cuenta de esta realidad, revistiéndose de valor y dignidad para levantar sus voces a pesar del riesgo que esto puede representar.

No perdamos la esperanza, más bien, tomemos iniciativa y responsabilidad para formarnos en todos estos temas, no dejándonos adoctrinar pasivamente en esta nefasta ideología de género que tiene toda la intención de robarnos la libertad de expresión.

Por último te dejo el link a este video que considero explica claro y sencillo la ideología de género: https://www.youtube.com/watch?v=RDeoYGq2GHM

“Si se quita la libertad de expresión, entonces, mudos y silenciosos, seremos conducidos como ovejas al matadero.”– George Washington.

“La verdad prevalecerá en última instancia donde haya dificultades para sacarla a la luz”. – George Washington.





Artículo escrito por: Alejandra Pimentel Sánchez. Licenciada en Ciencias de la Familia.