Nuestro mundo se siente amenazado y se cae a pedazos. Se siembra la desconfianza y se viven situaciones de angustia e inconformidad. Nuestra patria se cimbra y, a pesar de los gritos y exigencias de paz y seguridad, continúan las desapariciones, los muertos y la violencia; en el mundo continúan las guerras… ¿No habrá otro camino para nuestro mundo?

Frente a este mundo incierto y confuso resuenan como fuera de contexto los gritos jubilosos del profeta Zacarías: “Alégrate sobremanera, hija de Sión; da gritos de júbilo, hija de Jerusalén” y no es que el pueblo israelita estuviera gozando periodos de paz y prosperidad sino, a lo que podemos entender, vivía periodos de una gran inseguridad y desconfianza hacia el futuro. Pero es el mismo Dios quien le dice a su pueblo que se alegre, que cante, porque Él se acerca justo y victorioso. No viene hasta ellos montado en caballos de guerra, ni en un carro armado, sino que viene modesto y cabalgando en un asno, en un burrito. Dejando a un lado las expresiones de un Dios poderoso, que con brazo fuerte destruye a los enemigos, hoy se nos anuncia al Mesías, rompiendo las estructuras del poder y de la guerra, para construir una paz que se extenderá a los rincones de la tierra. Es la construcción de un nuevo mundo y de unas nuevas estructuras. Los carros de guerra no tienen sentido en un mundo de hermanos, los caballos de combate no tienen que hacer cuando se busca la armonía y los arcos del guerrero no deben amenazar la vida de los que llevan nuestra misma sangre. La alegría que anuncia Zacarías está basada en un nuevo pensamiento y en unas nuevas relaciones.

Vivamos según el Espíritu

San Pablo, optimista, afirma que se puede superar el desorden egoísta del hombre y vivir conforme al Espíritu. El pecado ha puesto bajo su yugo a la humanidad, haciéndonos vivir como cautivos y esclavos, sujetándonos a su ley y a su paga. Pero la Resurrección de Jesús nos da nueva vida y nos libera de esta esclavitud, por eso ya “no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta”. La disyuntiva se cierne sobre la humanidad: necesitamos transformar radicalmente los fundamentos y estructuras de la sociedad o pereceremos. San Pablo nos asegura que si nos dejamos guiar por el Espíritu ciertamente viviremos.

Jesús, en el Evangelio, nos trasmite una nueva paz y seguridad con su oración y con sus invitaciones. No es el rey todopoderoso que esperaban los israelitas, ni el sacerdote que viene a restituir la grandeza del templo, ni tampoco el gobernante extraordinario que soluciona todos los problemas del pueblo. Entiende y vive el poder como servicio y donación, el sacerdocio como santificación de la persona y el reinado como la vida digna para todos por igual. Y su forma de construirlo es desde los pequeños, desde los humildes y desde los pacíficos.

Sólo con humildad y con paz se puede romper el círculo de la violencia. Pero pacíficos y humildes no son, como alguien quisiera confundir, personas pasivas, sin nervio, sin ánimo, sin pasiones, indiferentes y sin emociones. Basta contemplar a Jesús: cuando es proclamado rey en su entrada a Jerusalén, va en un burrito, pero no duda en empuñar el látigo y descargarlo contra quienes se han atrevido a profanar el templo. Reprocha fuertemente a quienes lucran con la fe y el culto.

La oración de agradecimiento de Jesús tiene este profundo sentido: los más sencillos, los más humildes son los que se comprometen con la verdad. Los sabios y entendidos, según el mundo, juegan con los sentimientos, buscan ventajas y abusan de su fortaleza. Su oración y su invitación son un camino para romper el círculo de violencia y para hacer crecer la esperanza de que es posible construir un mundo con otras formas, con otros ideales y con la base del amor y del servicio.

¿Cuáles son los valores que quiere imponerme el mundo y que no son acordes con el ideal de Jesús? ¿Creo que con Jesús es posible romper el círculo de la violencia? ¿Cómo me estoy comprometiendo en la vida diaria, en las circunstancias concretas, a construir este mundo nuevo?

Obispo de la Diócesis de Irapuato



