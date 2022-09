No debemos permitir que el problema de las adicciones escale más

Es necesaria la colaboración de todos los sectores de la sociedad



El modelo islandés de prevención de adicciones conocido en el mundo y en Guanajuato como Planet Youth, es una de las estrategias que mejores resultados ha logrado en los más de 20 países en los que se implementa. La semana pasada tuvimos la oportunidad de intercambiar experiencias en Islandia con expertos en prevención de adicciones de todos los continentes, en culturas diferentes y con problemas diversos, pero con determinantes sociales similares asociadas a la falta de estilos de vida saludables, educación y entornos seguros, en donde las familias puedan hacer uso de su tiempo libre con una motivación permanente.

Definitivamente representa un gran reto, nuestra visión va más allá de implementar solo un programa, el propósito es mejorar la calidad de vida de las niñas, niños, de los jóvenes y sus familias. Es una estrategia que reconstruye el tejido social, tiene evidencia científica en su implementación, y está basada en las mejores prácticas que se conocen en el mundo.

Es innegable que los menores están experimentando y consumiendo alcohol, tabaco y cigarrillos electrónicos que suelen ser la puerta de entrada para que después lo hagan con mariguana, cristal, o cocaína, entre otras sustancias. Esto es un factor para la deserción escolar, los embarazos en adolescentes, la violencia, el riesgo suicida y los accidentes, que cada año dejan discapacidad o decesos, dejando dolor en las familias y restando años de vida de calidad a la sociedad.

Pero es posible evitar esta situación, sin embargo, haciendo lo mismo, no obtendremos resultados diferentes. No podemos negar que tenemos un problema respecto a las adicciones que no se ha atendido de la mejor manera posible tal vez durante los últimos 20 años, pero también tenemos una alternativa de solución.

Como sociedad no podemos permitir que el problema siga escalando. Más que dinero, es necesaria la colaboración de todos los sectores sociales, los padres de familia, todo el sector educativo, del cuidado de la salud, servidores públicos enfocados en el desarrollo social, de clubes deportivos y culturales, de asociaciones civiles, empresarios, medios de comunicación, voluntarios, autoridades locales, estatales y nacionales, hacedores de políticas públicas y de la misma juventud.

Es necesario impulsar y promover políticas públicas fundamentadas en la investigación científica y social y en las necesidades de los jóvenes y sus familias, identificar factores protectores y potencializarlos, identificar factores de riesgo e implementar barreras de protección en la familia, en la escuela, con quien conviven los jóvenes y como utilizan el tiempo libre.

Estos elementos tienen factores positivos y negativos que influyen en el estilo y calidad de vida de los jóvenes y contribuyen al consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. Utilizar datos científicos, ver a la sociedad como paciente y a las adicciones como un problema de salud pública, así como no politizar la salud y poner a la salud en todas las políticas es parte de la estrategia. Es necesario, indispensable y posible desarrollar en los jóvenes una mejor salud mental a través de una relación familiar sin violencia basada en la crianza positiva, favorecer el desarrollo y la salud mental a través de la cultura, la ciencia, las artes, la música y el deporte.

Sí es posible crear un entorno mejor para el crecimiento y desarrollo de la juventud. Esta conferencia anual 2022 del modelo islandés para la prevención de adicciones es un ejemplo de cooperación internacional. La implementación es un proceso y llevará tiempo ver avances concretos, pero ya hemos comenzado y ya tenemos los primeros resultados. Es necesaria la suma de esfuerzos ahora, acciones serias e importantes que ya se realizan en nuestro estado por diferentes actores, la suma de todos de manera coordinada hará posible un mejor futuro para la juventud de Guanajuato. Prevenir es posible. Te invito a nuestro segundo congreso internacional de prevención de adicciones Planet Youth GTO la primera semana de diciembre de este año en Poliforum León. Seguiré escribiendo e informándote al respecto, hasta la próxima.