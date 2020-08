Con el semáforo epidemiológico de Guanajuato en naranja, pareciera resurgir la esperanza de dejar en el pasado los confinamientos y volver a la normalidad en un plazo no muy lejano. El número de contagios ha dado señales de disminuir, aunque las estadísticas publicadas se concentran más en las cantidades totales de casos reportados y fallecimientos, en lugar de focalizarse en la proporción de casos nuevos, activos y recuperados. Para apreciar mejor la evolución y contrastar el comportamiento del estado en relación con el gran foco de la pandemia en México, elaboré la siguiente gráfica:









































Mientras la dispersión de la enfermedad parece haberse estabilizado desde junio en la CDMX, apenas a finales de julio y comienzos de este mes dio señales de revertir la tendencia en Guanajuato. Por otra parte, la cantidad de casos activos, que había ascendido de unos 5.000 en promedio en junio a casi 9.000 en las últimas semanas, parece también haberse estancado por debajo de esa cifra. Vale la pena destacar también, el repunte en julio con el inicio del semáforo naranja en la CDMX, pero también cómo parece haberse controlado e iniciado un más fuerte descenso.

Para los gráficos empleo las cifras oficiales. Algunos dirán que no son creíbles y que están maquilladas, pero es el único instrumento medianamente objetivo del que disponemos además de estar disponible para todos en el internet. ¿Qué epidemia pasada se ha preciado de contar con un mecanismo similar?

Con esta gráfica puedo desmentir mis comentarios de hace unos meses, en donde me quejaba del excesivo y temprano confinamiento del que fuimos víctimas: las cifras muestran que el ascenso de contagios en Guanajuato ha sido mucho menos drástico que en CDMX. A la luz de los datos puede parecer prematuro entrar en naranja. Ha habido voces en contra, que piden reforzar las medidas restrictivas, pero creo que finalmente, tras el larguísimo encierro, se ha creado conciencia en la mayoría de que con las medidas de higiene y prevención (sana distancia, cubrebocas y lavado de manos) los contagios se pueden llevar a niveles mínimos. Su eficacia sólo depende del acatamiento de las medidas. Por fortuna, tras meses de mensajes confusos, hay consenso en lo que debe hacerse y también en que las medidas más extremas deben ser focalizadas según el desarrollo de los contagios.





SG AC

El pasado jueves, 6 de agosto, se llevó a cabo de forma virtual el sexto Salón Guanajuato Arte Contemporáneo impulsado por los incansables Arq. Antonio Beltrán y Gabriel G. Márquez. El evento fue transmitido en vivo por redes sociales desde la galería Renart del Centro Regional de Expresión Artística – CREA. Decenas de trabajos, no sólo del estado de Guanajuato, sino también de diferentes países de América Latina fueron acogidos en este salón que muestra el pulso de la creación en el Estado. La transmisión completa con comentarios sobre artistas, obras y técnicas puede verse en la página de Facebook: @SalonGuanajuatoAC

En la exhibición, que puede visitarse físicamente en el CREA, se aprecia no sólo el talento sino el trabajo formal de artistas que se ocupan de retratar nuestra realidad, como el oso gigante con cubrebocas de Mariana Vega que preside la sala; y también de mostrarnos nuevos derroteros a través de una gama muy diversa de estilos. Como es costumbre, cada técnica ofreció un reconocimiento a un artista en concreto. En pintura fue reconocido Rodrigo Ayala; en escultura, Alejandro González; en grabado, Julieta Cano; en fotografía, Pato Gómez. El premio artista contemporáneo 2020 fue para Humberto Barajas. Me gusta pensar que no fue por casualidad sino algo que se adaptó a las circunstancias de esta semana, las obras premiadas fueron marcadas con un listón de color naranja. Otro naranja también muy esperanzador.





