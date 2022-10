MI MADRE, EL MAR Y YO

Mi madre cumplió ayer ¡Cien años de vida! Estupenda, en las circunstancias de una mujer de gran edad. Admirable su lucidez mental, sin enfermedad alguna, que no sea el desgaste por el tiempo. Sus sentidos externos funcionan retequetebien. Ve y lee harto y sin lentes, generalmente. Me insiste que le toque el piano, que no está cerca de su recámara, y lo escucha con gran gusto. Cantamos diario, al teléfono, dos o tres canciones de un repertorio memorizado, inmenso. Y como dice: “enfermo que come y mea, el diablo que se lo crea”.

Queremos a nuestros padres, no porque sean los mejores, sino porque son los nuestros, más si fueron seres de amor y paz. Algunas de sus fortalezas nos modelaron y sostienen un cordón umbilical espiritual con un pasado grato, compartido.

A los 13 años tuve una experiencia que pocos viven para contar, la de una inminente muerte, de perder la vida propia. Estudiaba el segundo de secundaria en el juniorado de los Hermanos Maristas, en Querétaro, y fuimos en verano de vacaciones a la casa Zeleny, en playas de Veracruz, cerca del delta del río Tecolutla. Estábamos advertidos del peligro de esa playa, por la fuerte resaca del mar ahí, incluso mortal. Yo era un despreocupado disfrutante del mar y no me tomé demasiado en serio las advertencias y precauciones que nos pidieron tomar.

Un medio día estábamos poco más de 60 adolescentes nadando y vino la resaca. Sin darnos cuenta, en segundos estábamos cientos de metros mar adentro, arrastrados también hacia un lado de la playa en que habitábamos. Yo me percaté, cuando escuché los gritos de auxilio que me dirigía un compañero detrás de mí. Olvidé las instrucciones, no me mantuve quieto flotando, sino intenté regresar nadando. Ahí constaté la fuerza del mar. Por más que braceaba no sólo no recuperaba distancia, al contrario, me alejaba más.

En fracción de segundos, que se me hicieron eternos, me quedé sin fuerzas, entendí que no ganaría al mar; dejé de bracear, empecé a tragar agua y lenta pero también apaciblemente –sentía yo- me fui hundiendo. Mi cuerpo, inerte, empezó a rebotar lento en el fondo arenoso; cada vez más oscuro. Yo, resignado, sólo veía el reflejo del sol en las alturas.

Vino entonces la vivencia del tránsito de la vida a la muerte, que algunos han contado. Se me reveló desde el subconsciente, desde el océano de mi yo psicológico, la película de toda mi vida, con increíbles detalles, desde los más tiernos años, hasta ese día, que había empezado con asistir a misa y comulgar en un templo del pueblo de San Rafael, a donde nos llevaban, antes de ir al mar. Sentí que moriría sin pecados graves pendientes de confesar. Me dejé llevar, así, ante quien supuse daría cuentas, el Dios del Amor, El Océano del Ser. Veía en lo alto una nube con una silueta con forma humana y con barba, toda blanca, a la que mi espíritu se acercaba sin miedo.

Y en ese tránsito, despidiéndome del cuerpo, apareció de repente la imagen de mi madre. La imaginé de luto, dolorosa, sin estruendo, discreta, alcanzando con una mano mi ataúd. Provocó entonces en mí el instinto de evitarle ese gran dolor. Decidí dar reversa; empecé a brincar desde el fondo del mar, para recuperar aire y dejar de tragar agua salada.

Aquilaté entonces la huella o marca de fábrica que mi madre imprimió, quizás desde su matriz -algún día fue mi océano-. No sólo es piano, música. También sus sentidos de lo bueno y lo bello; de pertenecer al hogar apacible, seguro, grato, tibio, luminoso. Resalto de ella su veracidad: jamás transige con una mentira; es autocrítica; pidió mesura también al celebrarle, como siempre. Su austeridad y el ahorrar, “para de viejo no ladrar”, dice.

Como en el mar del Golfo, su imagen me recuerda, de vez en vez, vivir a plenitud, ¡al 100!, Y renacer cada que sea necesario. Tiene claro nuestro destino final: el Océano del Ser, al que reza para que nos reencuentre a todos, cuando nos toque. ¡Ser una madre así, o tener una madre así, es un gran don! ¡Gracias a la Vida!