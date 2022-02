Me arrepiento de no haber invitado al Dr. Ruy Pérez Tamayo

Daniel Alberto Díaz Martínez

¿Quién fue el Dr. Ruy Pérez Tamayo? Fue un destacado médico mexicano, patólogo, investigador, divulgador de la ciencia y académico distinguido de nuestra máxima casa de estudios (UNAM), maestro, tutor y amigo de muchos y grandes médicos e investigadores, esposo y padre ejemplar, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio Nacional, recibió el Premio Nacional de las Ciencias y Artes en 1974, un año antes de que yo naciera.

Nació en Tampico en 1924, hijo de padres yucatecos, y murió recientemente el 22 de enero pasado a los casi 98 años en Ensenada, estuvo activo desde 1958 hasta 2022, prácticamente hasta morir.

Tuve la oportunidad de escuchar algunas de sus charlas en la facultad de medicina mientras me formaba como médico cirujano, ahora pienso que tal vez, además de mi gusto por la medicina, la cirugía y mi evolución a profesional de la salud pública el Doctor Ruy sin saberlo tuvo algo que ver en ello, la cirugía sigue siendo mi pasión, pero hoy que estoy dedicado a modificar y mejorar los determinantes sociales de la salud, me doy cuenta de que hacen falta más científicos y médicos como el Doctor Ruy Pérez Tamayo.

Hay muy pocos científicos en nuestro país, y se invierte muy poco en investigación y en el mejoramiento de nuestro sistema de salud pública nacional, el PIB es de los más bajos de los pises de la OCDE, hace falta tener mayor evidencia científica para poder tomar mejores decisiones, planear y hacer una mejor distribución de los recursos. De esa manera evitar tomar malas decisiones empíricas y ocurrencias; y no con base a evidencia científica para modificar positivamente las circunstancias en que las personas nacen, trabajan, se educan, viven y envejecen. Y corregir las inequidades sanitarias que aún existen.

Como cirujano admiro a los grandes cirujanos de la historia mundial, a Lister, Nissen, Kocher, Billroth, por mencionar solo algunos; en mi formación desde luego que les guardo mucha gratitud a mis maestros a quienes además de admiración, respeto y sigo consultado.

Como Secretario de Salud y Director de Instituto de Salud Pública de Estado de Guanajuato, he tenido la oportunidad y el privilegio de invitar a importantes líderes, investigadores, maestros y salubristas a nuestro querido Guanajuato a compartir sus conocimientos, su ciencia y su experiencia, en foros, teleconferencias y hasta en charlas de café, entre ellos destacan y solo por mencionar a algunos de ellos el Dr. Julio Frenk Mora médico mexicano, dedicado a mejorar la salud, la educación y el bienestar de las personas, exsecretario de salud en México, creador del Seguro Popular y actual presidente-rector de la Universidad de Miami y antes Decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard, donde existe una cátedra de Liderazgo en Salud Pública con su nombre.

El Maestro Guillermo Soberón Acevedo (q.e.p.d.), quien fue Rector de la Universidad Autónoma de México y Secretario de Salud, impulsó la descentralización de los servicios de salud. También tuvimos la dicha de invitar al Doctor José Narro Robles, académico, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y Exsecretario de Salud, al Dr. Jorge Alcocer Varela, investigador y nuestro actual Secretario de Salud, al Doctor Salomón Chertorivski Woldenberg, egresado de la Universidad de Harvard y ex secretario de Salud, todos ellos han sido secretarios de salud en nuestro país.

Destaca también el Dr. José Ángel Córdova Villalobos orgullosamente Guanajuatense quien fue secretario de Salud y Educación en México, egresado de la Universidad de Guanajuato y Miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, condecorado por la legión de honor de Francia; también quiero mencionar a la Doctora Martha Esquivel Arrona, primera mujer Secretaria de Salud en nuestro estado en la administración de Carlos Medina, maestra en políticas públicas, quien se ha distinguido por su apoyo a la comunidad migrante; a la Doctora Elia Lara Lona catedrática de Universidad de Guanajuato, Doctora en Ciencias Sociales y especialista en epidemiologia y salud pública.

Al destacado médico, cirujano y académico Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba, Político y también especialista en administración, salud pública y doctor en ciencias de la salud; al Dr. Alejandro Macías también catedrático de la UG y coordinador de la estrategia contra la influenza en la pandemia pasada, el mejor Infectólogo de México; al Dr. Carlos Tena Tamayo extitular de CONAMED, egresado de la universidad de Guanajuato, escritor y ex sectario de salud en Guanajuato y quien recientemente certificó ante el Consejo de Salubridad General al Hospital Regional de Alta especialidad del Bajío y actual director de la carrera de medicina de la Universidad La Salle Bajío.

Al Doctor Roberto Tapia Conyer, destacado médico, especialista en políticas de salud, maestro en Salud Pública y Ciencias por la Universidad de Harvard, autor del Libro “El manual de la salud pública”, uno de los libros más consultados en la materia, y además orgullosamente guanajuatense; así como el Dr. Enrique Ruelas Barajas académico e impulsor de la calidad de los sistemas de salud. Al Exsubsecterario, especialista en salud pública y maestro en ciencias con énfasis en Epidemiología Pablo Kuri Morales; al Doctor Rafael Lozano, investigador y profesor de Salud Global en el instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington; al Doctor Juan Rivera Dommarco quien recientemente dejó la dirección de Instituto Nacional de salud Pública; al General de División Médico Cirujano en situación de retiro pionero de los trasplantes en México Octavio Ruiz Speare gran cirujano militar quien también es fue iniciador en nuestro pais de la sistematización del manejo del paciente politraumatizado grave. Al Dr. Guillermo Torre, Rector de TecSalud, con quien empezamos la formación de especialistas en calidad en la atención Médica en el Nuevo Hospital General de León; en fin, solo por mencionar a algunos y algunas de los grandes médicos que nos han acompañado aquí en Guanajuato en los últimos años. Involuntariamente puedo estar dejando a muchos líderes de nuestro país a quienes admiro y respeto por su trayectoria y grandes aportaciones a la salud pública de México y a quienes he tenido la oportunidad de invitar a nuestro gran estado. Honor a quien honor merece; aprendimos y pusimos en práctica sus experiencias que amablemente nos han compartido. No puedo negar que me gustaría conocer e invitar a muchos más.

Fue una omisión involuntaria el no invitar al Doctor Ruy Pérez Tamayo, en verdad quería invitarle, hubiese sido un gran honor escucharle una vez más, estoy seguro que hubiera aceptado, ha dejado un gran legado con sus investigaciones científicas, pero sobre todo por su gran calidad humana, con su sencillez que le caracterizaba al explicar en términos muy comprensibles sus aportaciones a la ciencia, alcanzó el éxito producto de la cultura del esfuerzo, un gran ejemplo para los que nos dedicamos la medicina y a la salud pública, hacen falta más científicos como él, sobre todo en estos tiempos; les recomiendo que lean su libro “10 razones para ser científico” editado por el Fondo de Cultura Económica, ahí encontrarán una visión general sobre la ciencia contemporánea, y por qué la ciencia también es divertida y puede resultar apasionante si haces lo que te gusta, sobre todo a los jóvenes, y también a los que ya no lo son tanto, tal vez ahí encuentren una motivación más para seguir adelante, para estar siempre contentos, y no envejecer como decía el Dr. Ruy. Sí como país queremos crecer debemos formar a los mejores profesionales, para los escépticos, en este espacio he nombrado solo algunos ejemplos.

Siempre lo tendremos presente como una figura representativa de esta ciencia, arte y humanismo que son la medicina y la salud pública, las más artísticas de las ciencias, las más científicas de las artes; dedicado a formar muchas y nuevas generaciones y contribuir a la creación de una cultura verdaderamente integral.

La pandemia no ha terminado, estamos en semáforo verde una vez más, debemos seguirnos cuidando, vacúnate, las vacunas realmente te protegen de casos graves, que te intuben, mueras, o que quedes con secuelas por Covid-19. Hasta la próxima. Muchas gracias.