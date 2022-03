MARÍA DEL CARMEN VELASCO BALLESTEROS, PREMIO BELLAS ARTES DE POESÍA

Cada día tiene más aceptación llamar a marzo, el mes de la mujer, aunque tiene muchas celebraciones importantes como la expropiación petrolera, la entrada de la primavera, el natalicio de Juárez y el día mundial de la poesía.

En efecto, por coincidencia, la Secretaría de Cultura federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), y el Gobierno del estado de Aguascalientes, anunciaron que una mujer, María del Carmen Velasco Ballesteros es la ganadora del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2022 por su poemario titulado La muerte golpea en lunes. Este premio tiene como antecedente los juegos florales, eventos donde se conocen nuevos poetas, incluso un año fue llamado Premio Nacional de Poesía.

El jurado, integrado por la poeta Kyra Marina Galván Haro, y los poetas Juan Manuel Roca Vidales y José Renato Tinajero Mallozzi, señalaron que la obra fue elegida entre los más de 400 trabajos realizados, ya que “sin abandonar un tono casi siempre conversacional, en un lenguaje familiar, la autora entrevera historias de violencias y rencores, sin caer en sociologismos ni historicismos. Descubre y revela historias patibularias, de viudeces y fosas, que se viven a diario en nuestros países.

La sabia sencillez y el registro melancólico que se desprende de su lectura son valores que merecen un eco universal”. La galardonada agregó que La muerte golpea en lunes es un proyecto sobe la llamada “guerra contra el narcotráfico”, en el que aborda esa problemática desde la óptica de quienes se quedan, los que no fueron levantados, desaparecidos, es decir, familiares, vecinos, amigos de las víctimas que ya no están, y padecen el dolor y la pérdida violenta de un ser querido. “Quería borrar la noción de que las muertes sólo son números, porque eso es lo que provocan autoridades, medios de comunicación y demás cómplices, incluidos quienes callamos”. Añadió: “Yo sólo tenía la anécdota y la historia de los personajes principales que construí previamente, y me di a la tarea de armar un rompecabezas, siempre cuidando el ritmo, el tono, la congruencia y la belleza aun dentro de lo escalofriante del tema”.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el marco de la Feria Nacional de San Marcos 2022. Con toda seguridad para entonces ya tendremos un ejemplar de la obra premiada para leerla y expresar con gusto, comentarios personales. Cabe mencionar que la poeta galardonada nació en la Ciudad de México el 16 de agosto de 1955. Estudió Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Además, ha publicado Declaración del Agua (1993) y Atalaya (2019).

Entre las y los poetas distinguidos en otros años, por recibir este premio menciono a: Juan Bañuelos, José Emilio Pacheco, Hugo Gutiérrez Vega y Javier Sicilia. A punto de terminar esta entrega me enteré que la Universidad de Guanajuato otorgó el V Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura a David Olguín por su destacada trayectoria dentro del género de Dramaturgia.

