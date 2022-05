Juan Calos Romero Hicks es licenciado en Relaciones Industriales con una extraordinaria trayectoria. Fue rector de la Universidad de Guanajuato, Gobernador, director del CONACYT, Senador, actualmente es diputado federal y experto en temas educativos. En reciente entrevista con Carlos Alazraki afirmó que el Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de Educación Básica son una “ocurrencia”.

Jorge Hernández Meza, director de la Secretaría de Educación de Guanajuato, consideró inviable la aplicación de dichas propuestas en educación básica, sin embargo, abogó por esperar mayor información de la Secretaría de Educación Pública. Por su parte, Antares Vázquez Alatorre Senadora por Morena expresó: “Esta reforma cuenta con un proceso amplio de consulta no sólo con especialistas sino con los profesores, pues son ellos los que la llevarán a cabo. Es todo lo que los educadores hemos soñado”. Terminó diciendo que eso lo aprendió en el Tecnológico de Monterrey cuando estudió su doctorado. Como maestro, me permito señalar que la Dirección General de Desarrollo Curricular de la SEP elaboró un documento de trabajo llamado así: Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana y lo puso a disposición de los interesados. El documento se ha estado analizando y está estructurado así: Introducción, 1. Situación de la educación básica. 2. El currículo como construcción social e histórica. 3. Elementos centrales de la política curricular. 4. Estructura curricular del plan de estudios nuevo. 5. La evaluación de los aprendizajes: progresiones de aprendizaje. Los puntos 4.9 Malla curricular y 6, 7 y 8, están en construcción, esperando las propuestas de la sociedad y los resultados de las “asambleas”. Por lo pronto, me gustaría resaltar que el Estado debe garantizar las condiciones para que las y los estudiantes aprendan conocimientos y saberes significativos para toda su vida. Impulsado por este principio ético, jurídico y educativo, el Estado mexicano se ha planteado un cambio en la educación básica nacional, sin desconocer las prácticas pedagógicas de excelencia del pasado, propone transformaciones de diversa índole a través del Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana. A). Se plantea una estructura de campos formativos, en lugar de asignaturas. Los campos formativos son: I. Lenguajes II. Saberes y Pensamiento Científico III. Ética, Naturaleza y Sociedad y IV. De lo Humano y lo Comunitario. B). Organización curricular por fases: Fase 1: Educación inicial. Fase 2. Educación Preescolar. Fase 3. Primero y Segundo grados de Educación Primaria. Fase 4. Tercer y Cuarto grados de Educación Primaria. Fase 5. Quinto y Sexto grados de Educación Primaria. Fase 6. Primero, Segundo y Tercer grados de Educación Secundaria. Las fases permitirán dedicar mayor tiempo a los procesos cognitivos y sociales que requieran los estudiantes según sus capacidades y C). El trabajo a partir de proyectos que permite identificar los contenidos curriculares.

