Luchar contra el aborto seguirá siendo fundamental

Sin lugar a dudas, en México en ésta semana hemos vivido un suceso trascendente, ya que con cuatro votos en contra y uno a favor, la SCJN rechazó el proyecto de aborto del ministro Alcántara Carranca, que varios legisladores declararon que de haber sido aprobado, hubiera violado el principio de libre configuración de los Estados y la autonomía del congreso local. Pero sobre todo, cinco ministros hubieran impuesto a 125 millones de mexicanos una ley con graves repercusiones negativas a corto, mediano y largo plazo.

Legalizar el asesinato de bebés en la matriz de su madre, lejos de llevarnos a mejores horizontes, en realidad significaría llevarnos a un desastroso futuro, pues estudios comienzan alertarnos sobre el peligro de la disminución de los nacimientos que están presentando varias naciones del mundo, lo cuál es un foco rojo que nos traerá severas complicaciones.

Un estudio publicado en el The Lancet informa sobre las tendencias mundiales en las tasas de fecundidad y ofrece una predicción clara de lo que se avecina si la tasa de natalidad no aumenta en muchas naciones. El estudio encontró que casi todos los países podrían enfrentar una disminución peligrosa de las poblaciones. Para 2100, algunas naciones como España y Japón, podrían ver sus poblaciones caer en un 50% y esto es una enorme caída, pues las poblaciones generalmente no regresan desde ese punto sin retorno, es decir, no pueden recuperar su equilibrio para el reemplazo poblacional.

Los estudios del Instituto de Métricas de Salud de la Universidad de Washington mostraron que en 1950, había un promedio de 4.7 en la taza de natalidad. Ese número cambió drásticamente en 2017, el número cayó a 2.4. Los estudios predicen que el número continuará disminuyendo, probablemente cayendo por debajo de 1.7 para el 2100. A este ritmo, se estima que la población mundial alcanzará el clímax en 9.7 mil millones alrededor de 2064, antes de caer a 8.8 mil millones para fines de siglo.

¿Cómo será el mundo a medida que la población envejezca?, ¿quién estará allí para cuidarlos?, ¿Quién estará allí para dar continuidad? ¿Cómo afectará eso a la economía del mundo cuando no haya suficientes personas jóvenes que reemplacen a la fuerza laboral que esta saliendo de sus roles laborales porque han envejecido?

¿Por qué éstos estudios sobre la disminución de los nacimientos brillan por su ausencia cuando en nuestros congresos estatales y federales, y ahora en la SCJN se discute sobre permitir el aborto?, ¿Acaso no deberían ser considerados con seriedad éstos estudios, si en verdad les interesa el futuro y el bienestar de nuestro país?

Sin lugar a dudas, nuestra generación confronta un serio desafío en éste tema, y por supuesto que legalizar el aborto sería la peor decisión que se podría tomar, pues lejos de llevarnos de nuevo al equilibrio poblacional, nos llevaría aceleradamente a nuestra propia aniquilación. Si queremos permanecer en el tiempo, luchar fuertemente contra la legalización del aborto seguirá siendo un punto fundamental.

Artículo escrito por: Alejandra Pimentel Sánchez. Licenciada en Ciencias de la Familia.

Referencias: https://www.legadocultural.org/resources/editorials/571921541.html