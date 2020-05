LOS CLIENTES EN TIEMPOS DEL COVID

La evolución es una constante en la vida, sin embargo, con el COVID la economía está teniendo fuertes caídas y los medios digitales han cobrado una importancia dramática.

No hay certeza de cuándo acabe, cuándo habrá brotes posteriores y con qué fuerza, entre otros temas. De lo que sí hay certeza es que el comercio no volverá a ser igual. Incluso las personas más resistentes a usar medios digitales están adoptando formas de trabajo en línea para sobrellevar esta contingencia.

Lo que más me sorprende es cómo los clientes se están adaptando, me explico:

Abundan grupos, principalmente en FB, donde inicialmente cada empresa o negocio ofrecía su producto o servicio, comida principalmente. Ahora, los clientes publican que tienen hambre y esperan a que todos los aquellos que preparan alimentos respondan con su menú. Abundan las publicaciones del tipo “Urge pastel 3 leches para ya”, y por supuesto, se llena rápidamente de ofertantes de repostería porque todos sabemos que una venta cuenta y hay que responder antes que los demás para tener más oportunidad de cerrar el trato.

Tomemos en cuenta que estamos generando clientes mucho más exigentes que desean un producto de calidad inmediatamente, a domicilio y, además, pagar con tarjeta, pero esto no cambiará cuando termine la contingencia porque te diré una gran verdad: el cliente ya vio lo que puede obtener y no va a aceptar menos. Solo los más aptos podrán continuar con el servicio que ahora ofertan porque retornando a la normalidad los consumidores buscarán seguir siendo los consentidos. Por eso debes esforzarte en agregar valor a tu propuesta y buscar sorprender a tus consumidores de forma permanente.

Incluso ahora, veo en esos mismos grupos, quejas de clientes porque los dejan en visto, no les responden rápido, no les dan las reglas claras sobre los costos, envíos a domicilio e incluso, el tamaño de las porciones es engañoso. Pareciera que en estos tiempos no puede pasar que un negocio deje en visto a alguien que le quiere dar su dinero, pero ocurre.

Recuerda: Si fuera fácil, cualquiera lo haría bien.

Mariana.pefer @gmail.com