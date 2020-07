Los 7 hábitos para tener resultados emprendiendo o freelanceando

Según WordReference.com un hábito es una costumbre o práctica adquirida por la frecuencia de repetición de un acto. Existe la falsa creencia de que se necesitan 21 días para formar un hábito, en realidad es la interpretación equivocada de los estudios del Dr. Maxwell Maltz quien dijo que eran necesario AL MENOS 21 días para comenzar a formarlo, estudios posteriores señalan que se requieren 66 en promedio. Sean 3 semanas o poco más de 2 meses, adquirir hábitos enfocados al emprendimiento o freelanceo es relevante para lograr los resultados esperados.

Así que aquí tienes la lista de los 7 que armé para ti:

Ser agradecido. Habrá quienes ayuden, tiendan la mano y confíen en tu proyecto. Más que dar las gracias, se refiere a apoyar a esas personas o quizá a otras que aparezcan en tu camino. ¿Por qué? A veces vemos los problemas mucho más grandes de lo que son y el tomar conciencia de lo bueno que nos ocurre permite dimensionar mucho mejor las situaciones negativas.

No tomar nada personal. La gente es como es, estés tú o alguien más, al inicio es probable que encuentres puertas cerradas, no pasa nada, en algún momento abrirán y si no, ya habrás tocado las suficientes para olvidarte de las que estuvieron cerradas. Conocí a un emprendedor que se enojaba si no le abrían las puertas, y reaccionaba insultando y atacando en redes sociales, evidentemente su proyecto fracasó porque se enfocó más a pelear con la gente que en hacer crecer su idea y al final, se quedó solo. Simplemente toca tantas puertas que algunas se te abran.

Aprender diario. Esta es un sí o sí en 2020: finanzas, administración, mercadotecnia, nuevos procesos, cómo enfrentar a la competencia, cómo desarrollar nuevas propuestas de valor, elegir socios, hablar en público, manejo de emociones, plataformas que te permitan ahorrar tiempo y eficientar procesos, hay tantísimos temas que el problema es elegir cuál. Es muy raro el quien que tiene éxito sin dedicar tiempo a aprender. Por supuesto, cuando crezcas delegarás y precisamente conocer un poco de todo, ayudará a elegir al más apto para el puesto.

Menos Neftlix y más libros. En este punto, seguramente pensarás que este punto es incorrecto porque hay muchos contenidos útiles y tienes razón, aunque la mayoría de la gente prefiere películas de acción y series de terror que, aunque son entretenidas, aportan poco a la cultura emprendedora. Hay excelentes documentales, series y películas que sí aportan. Búscalos, aprovecha los ratos de ocio sin perder enfoque.

Aprender a decir que no. Ya se había tocado el tema, huir de los proyectos desventajosos, ceder porque somos “nuevos” o “sin experiencia”. El peor es cuando te ofrecen ser soci@ de empresas imaginarias porque es trabajar gratis ya que no valoran realmente lo que puedes hacer.

Relájate. Facturar, vender, atender clientes, organizar envíos, hacer la publicidad, gestionar alianzas, comprar insumos, etc. Estresa bastante. Si no te das unos minutos al día para despejar la mente el colapso tocará a tu puerta antes de lo que imaginas. Date un tiempo, juega con tu mascota, cocina un poco, medita, limpia, etc. Esto te permitirá rendir más y mejor, incluso, si enfrentas una situación complicada, el alejarte mentalmente de ella, te hará visualizar mejor la solución.

Adoptar estos hábitos mejorará mucho tu desempeño y capacidad de respuesta. Además, te permitirá ver las cosas desde ángulos nuevos. Incorpóralos de poco a poco en tu vida para que resulte de forma natural y no agobies con tantos cambios.



Recuerda: si fuera fácil, cualquiera lo haría bien.

