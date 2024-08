Lo que debe saber de las semanas cotizadas

¿Qué son las semanas cotizadas? Es el tiempo que un trabajador cotiza dentro del régimen obligatorio, voluntario en el Seguro Social o instituciones afines.

El tiempo que se cotiza se mide en semanas, las cuales le van generando prestaciones al trabajador ante el instituto, tales como el tener derecho a una pensión o tramitar prestaciones como la ayuda de desempleo y de matrimonio.



¿Qué pasa si dejo de cotizar?



Cuando un trabajador deja de cotizar, cuenta con un periodo posterior de su baja para que se le siga reconociendo su derecho por el tiempo cotizado, esa conservación se saca dividiendo el total de sus semanas cotizadas entre cuatro, el resultado es el periodo de su conservación de derecho. Ejemplo: si una persona tiene mil semanas, su conservación de derecho será de 250 semanas; una vez agotado ese tiempo, sin volver a cotizar dentro del régimen obligatorio o voluntario, el derecho de las semanas que cotizó el trabajador se pierde, teniendo que volver a cotizar 52 semanas para rescatar su derecho.



¿Cómo puedo saber cuántas semanas cotizadas tengo?



Puedes tramitar tus semanas cotizadas en la oficina de afiliación y vigencia del Seguro Social, o de manera electrónica en la siguiente dirección http://www.imss.gob.mx/derechoH/semanas-cotizada, las semanas que te aparecerán en tu reporte corresponderá de los periodos cotizados del año 82 a la fecha, los periodos anteriores no aparecerán. Es de vital importancia todos los periodos no reconocidos por el Seguro Social, de no hacerlo se corre el riesgo que no se tomen en cuenta las semanas que no se reflejen en el historial de semanas.



¿Qué debo de hacer si no estoy de acuerdo con el historial de semana cotizadas?



Si no estás conforme con el número de semana que te notifican, puedes solicitar una inconformidad de semanas, en donde se realiza una aclaración y contabilización manual de todos tus periodos cotizados, para ellos se llena un formato y se anexa documentación de los períodos no considerados, el trámite se puede hacer de manera presencial o electrónica.



¿Qué trámites afectan mis semanas cotizadas?



La ayuda por desempleo tiene una afectación directa sobre tus semanas cotizadas, pues a razón del dinero que retiras por concepto de ese derecho, de manera proporcional será el descuento de las semanas cotizada.





Analista y consultor en pensiones y Afores

@gyairapuato

sobrepensiones@gmail.com