El filósofo y escritor Fernando Savater en reciente entrevista a Ethic declaró que las plagas sacan lo peor y lo mejor de los seres humanos. En efecto, la epidemia ha producido dos reacciones en la sociedad: por un lado, ha habido un impulso de solidaridad y, por el otro, un sentimiento de división, odio y confrontación constante entre los seres humanos, a nivel local y mundial. Con las limitaciones de espacio comencemos por lo mejor, en México. Hay muchos casos, afortunadamente, de buenas acciones: En León, la señora Marisela Martínez sirve gratis de comer a personas que no tienen para el sustento diario. En mi ciudad, el Club de Leones Irapuato Centro repartió cubrebocas a cientos de personas. También se creó un mural para agradecer, reconocer y recordar a todos los trabajadores que día a día dan su mejor esfuerzo en la emergencia sanitaria y a quienes han dado su vida en esta batalla, a decir de Josué Ibáñez el proyecto nació como una iniciativa de la comisión interamericana de entretenimiento (Grupo CIE) y de Cocolab sin costo al Seguro Social. Hicimos este Mural -dijo- que donamos para que la gente reaccione positivamente hacia todos los que están trabajando en la primera línea de atención a pacientes de COVI-19, verdaderos héroes de la salud. Destacó la colaboración del fotógrafo Santiago Arau. En dicho memorial de los trabajadores de la salud se darán a conocer, nombres, cargo y fotografía de los héroes y heroínas que dieron su vida en esa lucha por conservar la vida de pacientes de Covid-19. En esa tesitura menciono al doctor Hugo López-Gatell Ramírez, mismo que fue invitado a incorporarse al equipo de la Organización Mundial de la Salud (OMC). No se hizo esperar la reacción de quienes dominados por la envidia pidieron que se le retirara la invitación, repitiéndose la fábula o anécdota del balde de los cangrejos mexicanos. López-Gatell es especialista en Medicina Interna, y doctor en Epidemiología, por sus sólidos conocimientos le fue confirmada la invitación. De lo peor, sí hay, como se dice, mucha tela de donde cortar; lo más mencionado es lo que pasó con el Ingeniero José Antonio Fernández Carbajal. Actualmente es el presidente del Consejo de Administración de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), esta empresa multinacional mexicana le debe al SAT ocho mil 790 millones de pesos, se le cobró generándole una molestia tan grande que declaró: “Voy a pagar al SAT, pero si es necesario pondré el doble para sacar a AMLO en 2022”. ¿Nada más porque se le cobró su adeudo de sexenios pasados? Si un humilde trabajador, que obtiene dos mil pesos a la quincena paga impuestos, no veo por qué, no deba pagar un empresario como José Antonio Fernández, quien obtiene millones de pesos de utilidades al año. No sé si todo lo narrado aquí, sea consecuencia de la pandemia, aunque sí debe haber influido algo, pues todos hemos perdido dinero, pero muchos hemos conservado la vida.

