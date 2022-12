Llega el momento, llega la hora, llega la etapa en donde parece que tenemos todo controlado: la vida, la salud, el trabajo, el descanso, el dormir mejor, de estar un poco menos presionados y comprender mejor a nuestro cuerpo, a nuestra mente, tratando de observar a la gente que se mueve a nuestro alrededor, desde nuestros amigos, familiares, compañeros y aun a aquellas personas que circunstancialmente se cruzan en nuestro caminar, desde los bebés, los niños, hasta los adultos, observando a su vez cómo realizan sus actividades.

Llega el momento en que hay que saborear mejor los alimentos, sabiéndolos elegir para conservar en óptimas condiciones nuestra salud, considerando las restricciones para comer lo que se nos antojaba, porque ahora resulta que ya no podemos comer cualquier cosa. Hay más tiempo para leer y escuchar música, y, en teoría, para poner más atención en cómo elaboramos nuestros pensamientos; hay más tiempo para hacer oración y hablar con Dios, porque todo depende de lo que Él nos pueda permitir. Llega el momento de apreciar las palabras que nos dicen y más las que decimos y hacer sentir bien a los demás, mencionándoles, que es un honor contar con su presencia en nuestras vidas.

Llega el momento en que tenemos que controlar nuestro peso, nuestra presión, porque ya influyen en nuestro comportamiento físico y mental. Llega el momento de realizar más actividades físicas y ejercicio, pero también en dejar a un lado el deporte, porque éste ya se puede convertir en un peligro. La actividad física poco la planeamos, pero la realizamos al estar en continuo movimiento, haciendo labores de limpieza, caminando para recorrer la casa, agachándonos para recoger algunas cosas y estar simplemente en movimiento, cosa que no cuesta nada y se hace sin apresuramientos. El ejercicio sí hay que planearlo y tener una rutina diaria, es una actividad bien planeada y diseñada para tener un ritmo más en forma, pero llega el momento de dejar el deporte, sea individual o de contacto, porque nuestro cuerpo ya no nos rinde lo mismo y podemos tener alguna lesión, por muy fuertes que nos sintamos.

Llega de momento de cuidar nuestras articulaciones, nuestros huesos, nuestros músculos, porque si nos lastimamos sufriremos más de lo que nos habíamos imaginado. Reconozco que llega el momento de hacer un alto, pero que no todos los consideran, porque saben cuidarse. Ya depende de cada uno.

Llega el momento de cuidar nuestra alimentación, de bajarle a estrés que ocasiona el trabajo, por simple que sea, y del estrés de la propia acción cotidiana, que sin quererlo nos puede afectar, como los problemas familiares, los malos entendidos, los pendientes que no hemos podido llegar a finalizar.

Hay que cuidar las cuestiones hormonales, tanto hombres como mujeres y tomar medicamentos para ayudar a nuestro cuerpo a producir sustancias que por sí mismo ya no puede producir. Llega el momento de descansar, pero no tanto, para no ser tan sedentarios. Hay que cuidar nuestro sueño, nuestro buen dormir, respetando los tiempos para ello. Llega el momento para todo. El Señor nos bendiga y nos dé la paz que tanto necesitamos.