Nada mejor para iniciar esta colaboración que los versos del escritor español Miguel de Unamuno: “Agranda la puerta, Padre, / porque no puedo pasar. / La hiciste para los niños, / yo he crecido, a mi pesar. / Si no me agrandas la puerta, / achícame, por piedad;/ vuélveme a la edad aquella/ en que vivir es soñar”.

La Red Estatal de Tertulias Literarias Guanajuato José Luis Calderón Vela está integrada por miles de poetas y escritores de nuestro Estado, de México y del extranjero. Este 30 de abril, día del niño, menciono a varios de ellos que escriben literatura infantil a fin de invitar a mis lectores, amigos y público en general a adquirir sus obras para fomentar la lectura. Incluso hay compañeras y compañeros que han sido galardonados, como Ever Palero, quien ganó el X Concurso Regional de Literatura para niños del Programa Alas y Raíces y Laura Andrea Cuesta Rodríguez, misma que obtuvo el primer lugar de Cuento Infantil convocado por el Centro de las Artes de Guanajuato.

De igual manera, el maestro Antonio García Soto, acaba de publicar dos poemas infantiles en la Revista Literaria Karari y Galia Guillermina Razo Almanza escribió Cuentos chinos… para niños lacios y chinos y Contigo puros cuentos, entre otros. En los últimos años, quienes han realizado juntos un gran trabajo literario para infantes son Esperanza Julia Ayala Ramírez y Gilberto Navarro Camacho, llamado “Cisne Negro”, publicaron en la Colección Infantil Merlín: Verso a Verso, Cuento un Cuento. Por su parte, la entusiasta Esthela Herrera Onofre, directora de la Revista Cultural Karari publicó Un Duende en Yuriariapúndaro.

En el norte de Guanajuato es digno de mención, el maestro y compositor Jesús Zarazúa Rangel quien hace cantar a sus alumnos y al público asistente a sus reuniones literarias. Mención especial hago del maestro José Luis Calderón Vela, fundador y primer Coordinador de la Red Estatal de Tertulias Literarias Guanajuato quien en 2019 escribió Cuatro Cuentos para ir a dormir: 1. Anselmo y el Mar, ilustrado por Frida Ixtaccihuatl Carrasco. 2. Filomeno, ilustrado por Amanti Vaca Ávila. 3. El lápiz que no tenía goma de borrar, ilustrado por Lucy Hernández y Filigonio, ilustrado por Clelia Ríos. De este último cuento transcribo un fragmento: “Este es Filigonio, un pequeño cangrejo de mar. ¡Mira cómo se ve de contento! Pero no creas que siempre ha sido así. Hubo un tiempo en que Filigonio era un cangrejo triste y solitario. Vivía aislado en su cuevita de arena, alejado de todos sus demás hermanos y amigos cangrejos. Y vivía así porque le daba vergüenza que lo miraran. Sentía que era diferente a los demás. Y realmente lo era. Porque en lugar de caminar para atrás o para un lado, como lo hacen todos los cangrejos, Filigonio siempre caminaba…” Mejor adquieran la obra para leer el cuento completo. Cierro la colaboración con un fragmento del poema titulado Cuéntame un Cuento del compañero tertuliano Silvestre Ortega Noria: Madres, padres, maestros y pueblo: / cuenten todos historias y cuentos/ que nos hagan a todos niños/ y que nos hagan soñar despiertos.

ezequielsotomar@outlook.com