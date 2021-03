LETRAS y LETRAS

Si trasladáramos las estadísticas que nos muestran todos los días los distintos informes noticiosos respecto de la problemática de salud mundial del Covid-19 contra el hombre, hacia una caracterización de una pelea de box, en el que los pugilistas serían por un lado el Covid-19, y por el otro el Hombre representando a la humanidad entera, tendríamos algo así:

Primer round, el Hombre se vio sorprendido por la inmediatez con que su atacante se le fue encima; como si no quisiera guardar energías para cada uno de los combates que habrían de suceder; Covid-19 descargó su furia contra el Hombre, y así éste sorpresivamente recibió una golpiza llevándose la victoria del primer asalto el virus. Posteriormente en el segundo round, se ve vio al Hombre aunque desconcertado pero tomando ya su distancia ante su rival… tratando de entender la táctica con que pelea pues ya sospecha que su oponente es un adversario singular y de mucha peligrosidad; se topan ambos boxeadores, dándose fuertes golpes, aunque en este round al parecer el que representa a la humanidad fue muy castigado debido a que al principio nadie creía de la seriedad del problema o –en el caso- lo aminoraban, llegando otros tantos a considerar que el Covid-19 no existía… y las fiestas y reuniones a todo lo que daba. Éstos fueron duros golpes que dieron blanco en el rostro del Hombre.

Pasamos al capítulo 3, una encarnizada batalla donde Covid-19 se sobrepuso decididamente ante su contrincante… muertes por todo el mundo se han registrado... otros del lado del Hombre comienzan a creer en la existencia del virus pues los ha atacado directamente o a sus familiares, llevando muchos a la muerte.

Suena la campana que anuncia el Cuarto round… el Hombre lleva en su técnica todo lo que de ciencia ha aprendido históricamente respecto de los virus; intentos de creación de una vacuna, pero quedando empatados en ese cuarto episodio.

Se anuncia el Quinto combate en el cual se lastimaron ambos pugilistas; el Covid-19 por su parte a estas alturas ya ha cobrado muchas vidas por todo el mundo y el Hombre por su lado y con mucho esfuerzo logra evitar que asestaran los derechazos del mortal virus, sin embargo hubo división de opiniones de quién habría salido victorioso en este Quinto asalto.

Sexto, el Covid-19 sacándole ventaja al Hombre que está desconcertado, pues éste último se da cuenta de que el virus no se comporta en el cuadrilátero como todos los otros virus que hasta ese momento conocía la ciencia… este es uno nuevo, con sus propias características y contrario a lo que se creía, es capaz de volver a contagiar a los que anteriormente ya había contagiado; éste aprovecha la falsa creencia que tiene el Hombre respecto de que supuestamente no les pega a los niños y sin embargo… lo hace.

Séptimo episodio, el representante de la humanidad no puede darse por vencido, no puede aceptar tal humillación, y así va al nuevo round con sus mejores hombres de ciencia… Alguna vacuna promete ser la protección ante el gigante que parece incansable. Y en efecto, logra por fin el Hombre proteger a decenas, centenas, quizá miles de hombres con los recursos de precaución que ha tenido que ir implementando sobre la marcha, y así por fin el Hombre logra ganar este combate… pero aún no toda la pelea.

Octavo; los pugilistas se encuentran una vez más de frente en el centro del cuadrilátero, sale un derechazo que logra mandar al Hombre a la lona pero éste inmediatamente se reincorpora para liarse a golpes que parecen interminables y en franca lucha que si no suena la campana aún seguirían intercambiándose puñetazos de ambos lados.

Noveno asalto; el representante de la humanidad ciertamente con el rostro ensangrentado y jadeante pero con toda la decisión de que es capaz, dista mucho de darse por vencido… y así sale una vez más de su esquina hacia el centro del ring donde también su adversario ha dado muestras de cansancio; se vuelven a enfrentar… vuelve el “toma y daca”, intercambio de golpes, unos asestan y otros no en los rostros de ambos boxeadores. El Hombre parece darse cuenta de que sí es capaz de ganar la contienda… aspira al nocaut pues su técnica no puede fallar… la ciencia es estudio y acaso tarde, pero finalmente debe salir gloriosa… dosis del biológico, sana distancia, uso de cubre boca y sin bajar la guardia, serán los principales aliados de la ciencia. Suena la campana regresan a su esquina.

Décimo episodio, ninguno de los dos quiere dejarse ganar la batalla, y vuelven a los puños… izquierda y derecha, una y otra vez; sin embargo el pugilista Humano saca la casta, embravecido descarga verdadera metralla con férreos y poderosos puños que impactan el rostro de Covid-19, honrando así a cada uno de los hombres caídos merced del Coronavirus… parece que cada uno dijera: “por mi padre... por mi madre… por mi hijo, por mis abuelos, por mi mujer, por mi esposo… por la Humanidad entera que son mis HERMANOS…!!! Cada golpe lleva sólo una encomienda: LA PRESERVACIÓN DE LA HUMANIDAD. Tambaleante Covid 19 recibe segundo a segundo cuantos golpes lanza su adversario el HOMBRE con su ciencia. Termina el episodio, pero el nocaut aún no ha llegado.

Round 11, Un encontronazo entre ambos pugilistas que dura poco tiempo, pues Covid-19 abraza a la Humanidad para no seguir recibiendo más los golpes de su adversario que cada vez son más y certeros. Así son separados por un réferi inexistente. Así los combatientes toman distancia y oxígeno. Vuelven al combate y la humanidad se sobrepone a su contrario quién ya a estas alturas muestra también fatiga y cansancio; ellos sacan fuerzas de flaqueza, pero al parecer el representante de la humanidad se va sobreponiendo a base de muchísimo esfuerzo, aunque el virus aún no se rinde, en su esquina aún no deciden tirar la toalla; optan por mutar… y surgen otras sepas…

Round 12. El Hombre tiene pensamientos: “Mientras el enemigo siga de pie, será una amenaza.. no existe enemigo pequeño… y enemigo que no aniquilas fortaleces” Decidido con la ciencia en ambos guantes de box por un lado y con la fe puesta en el Creador por el otro se lanza para continuar la terrible pelea. Parece ser que la campana va a sonar y ambos han aguantado hasta el último episodio, y mientras quede un solo segundo sin que suene la campana, existirá la probabilidad de que el Hombre que lucha por sus hermanos lance un volado de izquierda o de derecha que impacte contundente contra el rostro de su oponente que lo mande a la lona por la vía del cloroformo. Hagamos votos por que así sea.