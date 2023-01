LEGITIMIDAD DE ORIGEN DE CANDIDATURAS

México camina a las elecciones del 2024, con dos aduanas previas, en el Estado de México y Coahuila. Todos los actores políticos, y sus actos y decisiones preparatorias, deben ser escrutados, para pulsar sus pocas, suficientes o nulas calidades democráticas. López Obrador adelantó sus 3 corcholatas, dejó fuera a Monreal -aspirante a candidato presidencial con más carrera política-; todos sumisos, sometidos al desgaste mayor por sobreexposición anticipada.

Se desfonda más la preferida. En Coahuila, el fuego amigo fractura y aniquila al candidato morenista. En el Edomex, la imposición de la corrupta ex¬-alcaldesa de Netzahualcóyotl como candidata, sí alineó a paleros del Verde y PT. En ambos estados, PAN, PRI y PRD acordaron el jueves, que el PRI designe candidatos, estados que éste aun gobierna.

Serán decididos por cúpula priísta, no en procesos democráticos, ya que en el PRI no son norma de vida institucional. Su líder nacional, hampón, agandalló extender su presidencia. Es un partido que nació desde el poder, no de la ciudadanía.

El origen priísta de los actores mencionados, incluido Amlo, tuvo en el dedazo presidencial, mecánica y destino resueltos, definitivo e inatacable. La democracia-método no es lo suyo.

La incógnita es el PAN. Partido que nació fuera del poder.

En sus orígenes se definió “Escuela de Ciudadanía”. Ésta como condición necesaria para la democracia como forma de vida y de gobierno. ¿Será fiel a su origen de instrumento ciudadano? En 1969, con 14 años, acompañé a mis padres a elegir a su candidato presidencial. Efraín González Morfin ganó a Salvador Rosas Magallón.

Desde entonces he participado o seguido cerca la elección de candidatos, en procesos democráticos ejemplares, únicos a la luz pública, hasta la elección de Josefina Vázquez Mota, ganadora ante el candidato de Los Pinos, Ernesto Cordero. Y antes, Felipe Calderón ganó al candidato de Fox, Santiago Creel.

Pero la última elección de candidato, en 2018, desmejoró calidades democráticas: Ricardo Anaya, presidente del PAN, abusó del cargo para hacerse con candidatura, anulando posibilidades de proceso democrático interno. Fue en alianza con el PRD, y se repartieron candidaturas en las cúpulas.

Se consolidó un control centralista de procesos de afiliación -venía de tiempo atrás-, y de designación cupular, antidemocrática, de candidaturas, para todos los puestos elegibles: alcaldías, regidurías, diputaciones, senadurías, gubernaturas. (Yo quise contender para ser candidato a diputado federal en 2021.

El gobernador de Guanajuato me informó ya tenía prometida la candidatura mucho tiempo antes. Busqué en la Comisión Permanente Nacional oportunidad, al tener alguna expectativa de vida democrática interna. Marko Cortés no permitió alterar designación alguna de controladores estatales. Expectativa fallida; su candidato ganador, también).

El jueves pasado, dirigentes de PAN, PRI y PRD anunciaron la Coalición “Va por México” en la contienda del 2024, con candidatos y plataformas comunes, a contener autoritarismo obradorista. El PAN, el partido más competitivo, tendrá mano en candidaturas para presidencia de la República y jefatura de gobierno de la Cdmx.

Hará mal el PAN si repite reparto de cuotas entre cúpulas. Debe abrirse a la sociedad. ¡Es compromiso! Desde ciudadanía, organizaciones y liderazgos sociales, crece exigencia de ampliar alianza democrática sociedad-partidos, que supone un programa de gobierno y un método abierto, transparente para la elección de la candidatura presidencial y de los principales cargos de elección de esa jornada.

Las elecciones primarias, abiertas al mayor número de ideas y de potenciales candidatos ciudadanos, para lograr legitimidad, desde el inicio de la contienda, será condición eficaz de competitividad, y de triunfos ciudadanos. Se elaboran propuestas de método de selección en un Comité Técnico. Los ciudadanos seamos actores de nuestro destino. La democracia-método, instrumental, es necesario para la democracia de contenidos o fines políticos (incluye defensa del INE), económicos y sociales. ¡Es hora ciudadana!