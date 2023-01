Las “tendencias” favorecen causas de los latinos y a los “tres amigos” en los premios Oscar

Las tendencias en redes sociales son también termómetros políticos. Mientras la cumbre de los tres mandatarios de América del Norte va quedando en la intrascendencia y el olvido mediático, en estos días sobresalió que los otros “tres amigos” -- Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro -- han sido nominados nuevamente para los premios Oscar. Este hecho es de gran relevancia para nosotros los mexicanos al trascender en la mismísima alfombra roja del séptimo arte estadounidense. Y aunque pareciera que poco tiene que ver, al mismo tiempo también fue tendencia que Meta anunció que devolverá a Donald Trump sus cuentas de Facebook e Instagram, las cuales perdió por difundir en ellas que se había cometido fraude en las elecciones presidenciales del 2021. (Recordemos que, como consecuencia de estos mensajes de Trump, una turba de seguidores suyos atacó al Capitolio en lo que se llamó “jornada negra” para la democracia estadounidense.) ¿Qué tienen en común estas tendencias en redes sociales? Son parte del show mediático que nos dan el pulso de lo que ocurre o está por suceder.

En el caso de Donald Trump, quizás recupere sus redes sociales y seguramente las volverá a usar para tratar de incendiar las mentes de sus seguidores con temas diversos, incluido, por supuesto, su incansable discurso antiinmigrante. No obstante, muchos líderes migrantes, y latinos en general, le dicen a Trump que los tiempos y las tendencias políticas están cambiando en Estados Unidos. Acabo de estar en Arizona en un gira de trabajo con líderes migrantes guanajuatenses y percibí algo más que temor, resentimiento o apatía: encontré en ellos la decisión de cambiar las cosas. Hoy en día los migrantes en EE.UU. viven la democracia de una manera más intensa e informada, preocupándose por las ideas y no por las falsas promesas y mucho menos por los ataques discriminatorios en su contra. Las heridas provocadas por la narrativa visceral de Donald Trump les ha servido para dar un paso más en esta lucha: actualmente se involucran más en el escenario político, trinchera en la que, definitivamente, es la vía para gestar una victoria que les cambie de una vez por todas la vida.

Ejemplo de ello es lo que viene ocurriendo en Arizona. Se trata de un estado en el que viven muchos miles de migrantes y, por ende, son víctimas sistemáticas de políticas inclementes de los gobiernos en turno (tradicionalmente republicanos). No obstante … las cosas están cambiando. Me explico. Primero, el año pasado se logró la validación para que las matrículas consulares de México sirvan a los migrantes como identificaciones oficiales. Cabe mencionar que esta validación se dio por el apoyo de un republicano David Cook, quien convenció a otros republicanos de la importancia que tendría la matricula consular para la seguridad del estado. Segundo, la demócrata Katie Hobbs ganó la gubernatura de Arizona en las pasadas elecciones en gran medida por el al hartazgo que ha dejado Donald Trump no sólo en sus detractores sino en sus propios aliados. (Actualmente se escuchan voces al interior del partido republicano que alertan sobre el efecto negativo que ha tenido en los candidatos que apoya Trump, a quienes ha arrastrado a sonadas derrotas.)

Casos como el de Arizona puede ser sólo una chispa que prenda la mecha, ya que existe un gran interés en Estados Unidos para que los migrantes participen cada vez más en las contiendas políticas y que lo hagan como perfiles y no sólo como votantes o falsas banderas de campañas. “Los resultados de estas elecciones deberían alertar a demócratas y republicanos de que ya no pueden dar por descontado el voto latino. La competencia por la Casa Blanca ya ha comenzado”, dijo Domingo García, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), después de conocer los resultados de las elecciones intermedias del 2022, en las que, agregó, “el voto latino fue decisivo para victorias en estados clave”. ¿Arizona fue uno de ellos? Posiblemente sí, y esto nos lleva a corroborar que los tiempos han cambiado y que el reto está en el 2024.

Ya vimos lo que está en “trending” en la Unión Americana, pero ¿qué pasa de éste lado del río Bravo? Son tiempos complejos y ante este panorama, lo que nos queda es seguir cerrando filas entre estados y no sólo de México como lo hacemos a través de la Coordinación Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes (CONOFAM), sino de EE.UU. Por ejemplo, Guanajuato tiene una relación estrecha con el estado de Arizona. La semana pasada el senador guanajuatense, Juan Carlos Romero Hicks, brindó una conferencia ante integrantes del congreso local. Así mismo, en el 2017 una comisión de 24 diputados y senadores de Arizona visitó Guanajuato para estrechar lazos de cooperación. Y el actual gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se ha propuesto a crear mayores oportunidades en Guanajuato para que ninguna persona migre por falta de oportunidades.

Como hemos visto, las tendencias y los tiempos políticos van de la mano. Seguramente Donald Trump ya se frota las manos para postear nuevamente en cuanto recupere sus cuentas de Facebook e Instagram. Tal vez su primera publicación sea “I´m back!” No obstante, dudo que le alcance para ser tendencia y menos en su partido. En cambio, no descartemos que en su muro aparezca que alguno de los “tres amigos” mexicanos levantó una estatuilla del Oscar, la cual, se dice, fue inspirada, para coraje de Trump, en el actor mexicano Emilio “El Indio” Fernández.





Y tú, ¿qué opinas de las tendencias y los tiempos políticos?

