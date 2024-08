Las consecuencias de la sobrerrepresentación

Mucho se habla este mes acerca de la sobrerrepresentación que se pretende conformar en la Cámara de Diputados del bloque oficialista, asignando 74% de las diputaciones con una votación de 56% el día de las elecciones. A pesar de que la ley contempla que no puede haber una sobrerrepresentación mayor a 8%, el argumento que da el oficialismo es que este límite es por partido y no por coalición, sin considerar que cuando dicha ley se promulgó, las coaliciones no existían, con lo cual el sentido de la misma queda claro a pesar de la interpretación que se le quiera dar.

De concretarse dicha distribución en la Cámara de Diputados, entre Morena, PT y PVEM podrán hacer reformas constitucionales sin la necesidad de llegar a un acuerdo entre los demás partidos. Esto representa una problemática en varios sentidos.

El primero es que el diálogo entre las diversas fracciones parlamentarias será prácticamente inexistente. Sin la necesidad de los votos de la oposición, el oficialismo puede mandar las iniciativas de ley y reformas que consideren pertinentes sin que se lleve a cabo un proceso fundamental de la labor legislativa: el debate, la corrección de iniciativas, la defensa de los argumentos y el sano cabildeo.

Otra consecuencia sería la falta de representatividad de las minorías en el país. Entendamos a la democracia no sólo como la voluntad de la mayoría, sino también como un sistema que garantiza el derecho a todos, incluyendo a las minorías. Al asignar un congreso así de dispar, no habrá una representación efectiva de las mismas.

La más preocupante de todas es que, con esta mayoría, se genere una prisa legislativa que mande iniciativas hechas al vapor y que resulten perjudiciales para nuestro país, sus instituciones y los organismos autónomos, los cuales fueron creados con el propósito de garantizar los derechos de los ciudadanos y generar controles y contrapesos en el diseño del aparato gubernamental.

Las grandes reformas que han beneficiado al país han surgido de los consensos, no de las imposiciones. Desde la Coparmex hacemos un llamado a las autoridades electorales para que la composición de la Cámara de Diputados refleje el sentido del voto que se hizo el 2 de junio y con los límites de sobrerrepresentación que establece la ley.



Vicepresidente de Coparmex Irapuato-Salamanca

