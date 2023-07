Las adicciones en Guanajuato son un desafío creciente

Los Centros de Atención Primaria en Adicciones, por sus siglas CAPA, tienen el propósito de ofrecer a la comunidad un modelo de intervención para la atención del consumo de sustancias y los trastornos prioritarios de salud mental, se contempla desde la prevención, la promoción de la salud y el tratamiento ambulatorio, fortalecido con la red de la familia.

Lo anterior lo hacemos basado en los derechos humanos, las determinantes sociales de la salud y el curso de vida, así como la adecuada referencia a instituciones más especializadas cuando se requiera, como lo es el Centro de Atención Integral en Salud Mental.

El modelo de tratamiento del sistema de salud de Guanajuato se brinda a través de intervenciones basadas en evidencia, costo-efectivas, así como acciones de evaluación y manejo de los trastornos mentales y por consumo de sustancias, además de la atención y prevención de la conducta suicida.

Las intervenciones van de acuerdo con el nivel de riesgo, severidad y deterioro de cada uno de los trastornos. Las modalidades de atención pueden ser tanto individuales como grupales, presenciales o a distancia, dependiendo de las necesidades y características de la población.

Las UNEME-CAPA están diseñadas para ofrecer a la población un modelo de detección oportuna para las adicciones, que contempla desde la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, hasta el tratamiento breve, ambulatorio, que sea accesible y de calidad.

Este modelo da prioridad a la detección temprana de personas con mayor vulnerabilidad y riesgo como los adolescentes, así como usuarios experimentales, abusadores y con dependencia para evitar la progresión a estados críticos y mejorar la calidad de vida individual, familiar y social.

El objetivo principal de los centros es disminuir la incidencia y el consumo de drogas, a través de acciones tempranas y oportunas en escuelas, grupos organizados de la sociedad civil y comunidad en general.

A nivel estatal, los CAPA se encuentran ubicados en Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao, Guanajuato, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende y dos en León, han permitido identificar de manera oportuna a adolescentes que inician con consumo experimental, evitando progresar a una dependencia, ya que brindan tratamiento ambulatorio básico por consumo de alcohol y otras drogas.

A la fecha se han atendido a 6 mil 400 pacientes de primera vez, se han otorgado 30 mil consultas en atención y prevención de adicciones. Así como se han concluido 300 tratamientos. Con estas acciones se logró una detección oportuna identificando pacientes consumidores de droga en etapas cada vez más tempranas.

Se realizaron 64 mil pruebas de diagnóstico a adolescentes de 12 y 17 años, a la par de 230 mil adolescentes que han realizado acciones de prevención.

Es importante mencionar que los centros de rehabilitación que no son ambulatorios, conocidos como anexos, no se recomiendan, ya que lo primordial es crear el ambiente social para que los individuos puedan tener un soporte familiar y salir adelante ante alguna adicción. Lo que no sucede en los centros con internados y aislamiento social.

Las adicciones son un problema de salud pública que afecta a personas de todas las edades y estratos sociales. En los últimos años, el incremento en el consumo de sustancias adictivas y la prevalencia de comportamientos adictivos ha generado preocupación en la sociedad guanajuatense.

Las causas de las adicciones en Guanajuato son diversas y complejas. Entre los factores que contribuyen a su aparición se encuentran la pobreza, la falta de oportunidades laborales y la desigualdad social son factores que pueden aumentar la vulnerabilidad hacia el consumo de sustancias adictivas. Además, de algunas tradiciones culturales, como el consumo excesivo de alcohol en festividades, pueden normalizar el consumo de sustancias adictivas y contribuir a su propagación.

Otros factores son los problemas de salud mental, baja autoestima, falta de habilidades de afrontamiento y presión social pueden predisponer a las personas al desarrollo de adicciones.

Para hacer frente al problema de las adicciones en Guanajuato, se están implementando diversas medidas y programas de prevención y tratamiento. Algunas de las iniciativas más destacadas son campañas de concientización para informar a la población sobre los riesgos asociados con el consumo de sustancias adictivas y fomentar la prevención.

La concientización, la educación y la atención integral son fundamentales para lograr una sociedad guanajuatense más saludable y libre de adicciones. Y nuestro objetivo es disminuir el uso, abuso y dependencia a sustancias psicoactivas, así como el impacto de las enfermedades y las lesiones que el consumo ocasiona en individuos, familias y comunidades.





