Las 9 lecciones de Luis Miguel a los emprendedores

Todos conocemos LuisMi, las generaciones más jóvenes, lo ubicaban como un señor pasado de peso que ha sido abucheado numerosas veces por no cumplir sus contratos, y más recientemente, como todo un icono musical gracias a la interpretación de Diego Boneta, pero ¿qué es lo que lo hizo tan atractivo mediáticamente? Fue hijo de un cantante famoso en España que llegó a México buscando suerte quién al descubrir el talento de su hijo, lo explotó todo lo que pudo.

Analicemos un poco la carrera de Luis Miguel, también conocido como El Sol, desde el enfoque de negocios, no importa si viste o no la serie, prometo que no habrá spoilers.

LuisMi, fue el rostro de diferentes marcas a lo largo del tiempo y estuvo relacionado sentimentalmente con mujeres muy hermosas y famosas, desarrollando un mito alrededor de él, un galán y seductor, que ayudó a volverse objeto de deseo de millones de fans.

Pero cometió varios errores, que, debido a su juventud, inexperiencia y malas amistades, fue imposible evitar.



Rodearse de personas que crean en ti. El papá de LuisMi creía totalmente en él y siendo sinceros quería ser rico sin tener que trabajar y manejó la carrera de su hijo muy bien, logrando que se presentara en grandes eventos y foros. Lo ideal es que tú seas fan de ti mismo, y aprendas a darte ánimos, también busca gente que crea en ti, te apoye, impulse y empuje en los momentos complicados. Prepárate: Luisito Rey preparaba a su hijo constantemente para desarrollar su voz, es decir, es insuficiente ser afinado o galán, y en el caso del emprendimiento, no basta con tener una buena idea cuando hay una mala ejecución. Claro, tendrás errores, pero una adecuada preparación te ayudará a disminuirlos y, sobre todo, seguir avanzando con pasos firmes. Ten amigos fuera de tu ámbito de trabajo. Claro, eso puede parecer complicado si tu proyecto te hace conocer a muchas personas y con las que te sientes a gusto. Pero imagina estar tan solo como Luis Miguel donde su mánager era su mejor o único amigo. El Sol carecía de gente que lo aconsejara, y eso le generó problemas posteriores. Incluso si tienes socios, no deberían ser tus únicos amigos, busca gente con otros intereses y formas de ver la vida, que te acepten por ser tú. Forja esas relaciones desde que empiezas porque cuando tengas éxito, todos dirán que son tus amigos. La confianza es buena pero la supervisión es mejor. Un gran error fue confiar ciegamente en personas sin profundizar, LuisMi estaba tan ocupado en sus asuntos y a la vez desconocía tanto del negocio, que entregaba su confianza muy fácilmente y sin resistencia. Es decir, jamás pensó en hacer auditorías a su gente o revisar la documentación. La confianza se gana, y nadie debe ofenderse si buscas tener certeza. Leer lo que se firma. Para evitar los spoilers evitaré mencionar qué ocurre, pero, en el caso de las cantidades con las que se trabajaba, era prudente darle una segunda revisada con alguien externo. Nuevamente, si todo está en orden, se debe ver como un paso normal y nunca como falta de confianza hacia el equipo. Sacrificar relaciones familiares por el trabajo. Aunque se le muestra como un hombre ocupado, El Sol quedó mal con sus seres queridos por atender compromisos laborales o bien, como se vio en algunos momentos, ligar. Claro, un emprendedor tiene poco tiempo y restringe sus actividades sociales, pero siempre habrá tiempo para un mensaje, una breve llamada saludando, y en caso de cancelar. Evita que el trabajo te aleje de tal forma de tus seres queridos que seas un desconocido para ellos. Agradecer a quienes fueron leales. Hubo pocos, pero sí tuvo gente que lo cuidó y trató bien, sin embargo, Luis Miguel, fue ingrato con ellos y estiró la cuerda lo más que pudo, hartando a esa gente. Y lo peor, ni siquiera se daba cuenta, ya que no tenía que lo aconsejara o aterrizara adecuadamente. Nunca olvides a los primeros que creyeron en ti y te apoyaron. Estar bien con las autoridades de todo tipo. Esto le generó innumerables problemas, creer que todo se solucionaba gritando o dando manotazos solo porque es famoso. Simplemente es entender el negocio sin descuidarlo. Recuerda que desconocer la ley, no te exime de su cumplimiento. Como emprendedor la autoridad inicial y la que agobia a todos es el SAT, \u0009sale más barato y da más paz estar regulado. Ser creativo al resolver problemas. La forma en la que atiende el último problema financiero que tuvo sobre la propiedad de Aries, su casa productora, fue excelente, aunque poco convencional.









Si ya viste la serie, espero este texto te sirviera para tener un enfoque distinto de la misma. Si aún has tenido la oportunidad de verla, revísala con ojos de emprendedor más que de fan.





Recuerda: “Si fuera fácil, cualquiera lo haría bien.”





Mariana.pefer@gmail.com