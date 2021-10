Ladrones de cifras

La semana pasada, entre otras cifras que presenté al cuestionar el dicho de que tenemos la mejor Fiscalía de México, comenté que durante este sexenio se han robado más de 53.000 vehículos en el estado de Guanajuato. El dato lo obtuve de la información tabulada de forma periódica por la empresa TResearch, que se basa a su vez en el informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reporte diario del robo de vehículos registrados por Plataforma México.

La cifra se me hizo astronómica, si consideramos que en México el año pasado se robaron según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 146.119 vehículos del total de 34.2 millones que se estima circulan en todo el país. De este total, menos de la mitad se encuentra asegurado. Y de la porción cubierta por un seguro, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros – AMIS, se recupera poco menos del 50%.

Según estos cálculos, diariamente se roban unos 400 autos en el país. Sin embargo, al revisar la estadística de Plataforma México, el total sustraído en 2020 ascendería a 161.423 vehículos, un promedio de 442 diarios. Ahí tenemos ya una diferencia de un 10%. Interesante.

Decidí escarbar un poco más y consultar con mayor detalle el informe del SESNSP, que incluye desgloses por estado. En este informe los 53.268 vehículos robados en Guanajuato se convierten, en el mismo lapso de tiempo y por arte de magia, en irrisorios 15.479 al corte de agosto de 2021. ¿Alguien miente u omite cifras? ¿Dónde están las casi 40.000 unidades restantes que registra la Plataforma México?

Tal vez mucho de esto se explique si nos vamos a la primera página del informe del SESNSP que reza: Las cifras se refieren al número de unidades robadas registradas en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas en las Agencias del Ministerio Público y reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, instancias responsables de la veracidad y actualización de las cifras.

Aquí hay que volver a preguntar ¿Dónde quedaron o por qué se omiten casi 40.000 vehículos robados? Para tener una idea de la magnitud de la omisión, diremos que en Alemania, con un parque vehicular de 48.25 millones, durante el 2020, se robaron 23.646 vehículos. Es decir, no mucho más de la mitad de los que faltan en los informes de la FGE durante el periodo mencionado. ¿Tendrá la culpa el innecesario reemplacamiento del que fuimos víctimas el año pasado?

Y al ir un poco más a detalle, es muy fácil descubrir que entre el año 2015 y el 2021 no hay reportado un solo robo de motocicletas. Es decir, o no se roban motocicletas en Guanajuato o la FGE no reporta cifra alguna porque o no se abre carpeta de investigación, o no existe alguna averiguación previa. ¿Por qué? ¿No está en el codigo penal del estado el robo de motocicletas o será también culpa de la Federación? No lo entiendo yo tampoco, si tenemos la mejor Fiscalía de México.

Al ver las cifras y no encontrar manera de conciliar una realidad con la otra en cuanto al robo de “unidades” (como gustan en llamarlos los involucrados), recordé una anécdota de mi abuelo que vivió sus últimos años en un pequeño pueblo de tierra caliente. Contaba que una tarde, mientras atendía su pequeña miscelanea, llegó un niño no muy inteligente y le preguntó cuánto costaban los caramelos rojos. Mi abuelo le respondió: 50 centavos la unidad. El niño pensó unos segundos y volvió a preguntar “¿y cuántos tiene la unidad?”.

A ver si alguien puede decirnos dónde están las “unidades” faltantes.





Comentarios a mi correo electrónico: panquevadas@gmail.com