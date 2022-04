La Resurrección de Cristo

J. Warner Wallace, (nacido el 16 de Junio de 1961, estadounidense), es un detective de homicidios, experto en homicidios en casos sin resolver, él como ateo devoto pensaba, ¿cómo se puede creer una afirmación hecha acerca de un evento en el pasado distante por el cual existe poca evidencia forense?, pero cuando Wallace aplicó sus habilidades como perito detective a las afirmaciones del Nuevo Testamento, llegó a la conclusión sorprendente de que: El caso por el cristianismo es tan convincente como cualquier caso con el cual él jamás había trabajado como detective.

He aquí, algunas evidencias encontradas en su investigación relacionada a la resurrección de Jesucristo:

¿Realmente murió Jesús en la cruz?

Muchas fuentes hostiles romanas del primer siglo y a principios del segundo siglo (es decir, Talo, Tácito, Mara Bar-Serapion, y Phlegon) y las fuentes judías (es decir, Josefo y el Talmud de Babilonia) afirmaron y reconocieron que Jesús fue crucificado y murió.

Los guardias romanos enfrentarían la muerte si hubieran permitido que un preso sobreviviera la crucifixión, ¿Realmente serían tan descuidados como para bajar a una persona de la cruz que aún estaba viva?

Para sobrevivir, Jesús tendría que haber controlado su pérdida de sangre causada por los golpes y la crucifixión, sin embargo, estaba clavado en la cruz y no podía hacer nada de eso humanamente para salvarse.

¿Acaso mintieron los discípulos sobre la resurrección?

Las autoridades judías tomaron muchas precauciones para asegurarse de que la tumba estuviera custodiada y sellada, sabiendo que de no hacerlo, al remover el cadáver, eso les permitiría a los discípulos afirmar que Jesús había resucitado (San Mateo 27:62-66).

Los discípulos no tenían motivo ni ánimo para crear semejante mentira.

La transformación de los discípulos después de la resurrección de Jesús es incompatible con la afirmación de que las apariciones eran solo una mentira, ¿cómo podrían sus propias mentiras transformarlos en evangelistas valientes?

¿Alucinarían los discípulos respecto a la Resurrección?

Existen casos en que los individuos tienen alucinaciones, pero no hay ejemplos de grupos grandes de personas que hayan tenido exactamente la misma alucinación.

Mientras que una alucinación corta o momentánea en grupo puede parecer razonable, las alucinaciones largas, sostenidas y detalladas no son compatibles históricamente e intuitivamente son irracionales.

Se reportó que Cristo resucitado fue visto en más de una ocasión y por un número de diferentes grupos (y subconjuntos de grupos).

Si la resurrección fue simplemente una alucinación, ¿qué pasó con el cadáver de Jesús? la ausencia del cuerpo es inexplicable bajo este escenario.

Wallace se vio confrontado con el hecho de que la Resurrección de Jesús no es para nada un cuento de hadas, sino que realmente sucedió, por consiguiente, Jesús en realidad es quien dijo ser: “El Hijo de Dios” que vino a la tierra en cuerpo humano para morir, ser sepultado y resucitar al tercer día y luego ascender al cielo con testigos oculares. Esta investigación que hizo Wallace de los evangelios como posibles relatos de testigos presenciales de la vida de Jesús, finalmente lo llevó a abandonar su ateísmo y abrazar la fe en Jesucristo resucitado.

Pero leer sobre estos eventos, es decir, sobre esta resurrección de Jesucristo, o simplemente considerar la opinión de otras personas al respecto, no es suficiente, la maravilla, más bien, de estos eventos, es que tú también puedes convertirte en testigo.

Tú también puedes convertirte en un testigo de primera mano, por así decirlo, porque puedes participar de los beneficios de la resurrección de Cristo en tu propia vida. No te quedes solo con aceptar el relato histórico de estos hechos, no te pierdas lo más importante que es vivirlos por ti mismo. Nos convertimos en esos testigos de primera mano cuando Cristo cobra vida en tu vida y en la mía cuando así se lo permitimos.

“Ya que todos nosotros les anunciamos que Cristo fue resucitado de la muerte, ¿cómo es posible, entonces, que algunos de ustedes digan que no hay resurrección?, Si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco ha sido resucitado. Si Cristo no ha sido resucitado, entonces nuestro mensaje no tiene caso ni su fe tampoco. Si los muertos no resucitan, entonces somos culpables de mentir acerca de Dios, porque les dijimos a todos que él resucitó a Cristo, sin ser cierto. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, su fe no vale nada y todavía son culpables de su pecado. Los que murieron creyendo en Cristo también están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo es sólo para esta vida, entonces somos los seres humanos más dignos de lástima. Pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte.” (1 corintios 15:12-20)

Artículo escrito por: Alejandra Pimentel Sánchez. Licenciada en Ciencias de la Familia.

