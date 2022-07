LA QUINTA OLA

Inicio esta colaboración con la exigencia de los empresarios restauranteros del país para recibir apoyo de las autoridades, en contra de la extorsión que aplica la delincuencia organizada. No sé qué tan grave es en nuestra entidad; por los comentarios escuchados, este problema se presenta sobre todo en Celaya. En nuestro querido Irapuato, obligó a suspender actividades un restaurante de muchos años y prestigio. La situación es que se encuentran en estado de indefensión y si denuncian, pronto se dan cuenta quien se quejó y les va peor, por lo tanto, urge que se tomen medidas para que se pongan a salvo de los extorsionadores y los comerciantes dedicados a la venta de alimentos y bebidas puedan continuar con sus actividades y se recuperen de los dos años y meses de pandemia y puedan seguir sosteniendo a su familia.

“Hoy realmente el gran negocio de la delincuencia esta, precisamente en la extorsión, en varias formas de extorsión: tanto en las formas presenciales, es decir lo que conocemos por derecho de piso, como otras formas que tienen que ver con los engaños telefónicos, con los fraudes cibernéticos y con otras formas de extorsión, que cada día están más fuertes, que tienen que ver con el control, por ejemplo, de los mercados ilícitos. Para hacerle frente se necesitan primero líneas de denuncia, en donde se garantice la secrecía y la salva guarda del denunciante”. Para los empresarios de restaurantes, bares y espectáculos, solo durante la pandemia descansaron. Hoy que se están reactivando los negocios vuelven a sufrir este problema. Lo anterior es válido también para los dueños de los colegios particulares. Tengo información de algunos compañeros que han sufrido extorsión, mi sugerencia siempre es apoyarse con padre de familia, tener acercamiento con las autoridades municipales y cortar inmediatamente la comunicación. ¡Cuélgale a la extorsión¡ es una magnifica estrategia. Lo preocupante es que la pandemia con su quinta ola sigue activa: se incrementan los enfermos y la muerte está presente, sobre todo en las personas que no se vacunaron o que habiéndose vacunado tienen alguna enfermedad crónica: diabetes, hipertensión o cáncer. El pasado viernes 15 de julio se confirmaron en Guanajuato 2 mil casos nuevos de Covid-19, desde la segunda quincena de enero 2022 no se habían reportado más de 2 mil contagios en un día. En hospitales hay treinta personas con el virus, siete de ellas en estado crítico, me atrevo a sugerirles que apliquen las medidas sanitarias que se recomiendan porque ahora el virus se contagia más rápido. Claro, la gran mayoría de las personas están vacunadas, pero también son susceptibles a complicaciones.

Al terminar de escribir este artículo periodístico, mi dilecto amigo el abogado y notario Mario Zavala Pérez me comunicó la triste noticia: el compañero Juan Gerardo Gallardo Lozano, presidente de la Cabalgata por la Ruta de la Independencia Nacional, falleció el pasado domingo. Juan Gerardo fue un extraordinario impulsor de la Cabalgata en Guanajuato, Michoacán y Estado de México. Descanse en paz nuestro amigo e incansable cabalgador.





