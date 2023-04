La importancia de la profesionalización de las Pymes

Desde hace más 90 años, en Coparmex hemos buscado crear más y mejores empresas, lo cual no es una tarea sencilla, pues en México la tasa de mortandad de las Pymes, que representan el 99.8% de las empresas del país, es de aproximadamente el 90%, este porcentaje es alto en comparación con otros países como Canadá, Nueva Zelanda o Australia, pero para decirlo con total transparencia, no está alejado de la realidad de países como Estados Unidos u otras economías emergentes, lo que tampoco resta gravedad e importancia al asunto; se estima que durante la pandemia cerraron mas de un millón de empresas en nuestro país.

¿Cómo se puede poner en contexto este número? ¿Es realmente grave? Hagamos el siguiente ejercicio: pensemos que de cada 100 niños que nacen en México, 80 mueren antes de cumplir dos años y otros 10 antes de llegar a cinco años, es una cifra alarmante, ¿qué pensaría usted del responsable de la estrategia de salud? Bueno, es el mismo caso para el responsable de Economía, pero las empresas, que huelga decirlo, también son personas físicas o morales.

Para crear un marco de referencia completo sobre la realidad de las empresas de nuestro país, también se deben abordar las causas que generan la mortandad. La Secretaría de Economía publicó un estudio, en el cual identificó y mencionó las causas del fracaso de las mismas y estas son problemas para:

1. Vender

2. Producir y operar

3. Control de operaciones

4. Planificación

5. Gestión





Si se analizan a detalle e interiorizan las causas de mortandad, éstas pueden ser redireccionadas de forma inversa, es decir, si no quieres que tu empresa fracase, debes contar un plan comercial y ejecutarlo, producir y operar eficientemente, controlar las operaciones de forma sistémica, realizar una planeación para el próximo año y cumplirla trimestral y mensualmente y, por último, pero no menos importante, tener un sistema integral de gestión para la empresa. Todos los puntos anteriores se pueden llevar desde un ERP (Enterprise Reosurce Planning), que es un software, a través del cual corre la operación de toda la organización, que, por fortuna, hoy no son tan costosos y además existen muchas opciones de estos y de implementadores.

Pero aún así faltaría complementar la gestión con la parte humana, porque aunque se cuente con un ERP bien alimentado con información real, nos falta considerar la toma de decisiones y el manejo de personal, que son uno de los grandes retos del siglo XXI, porque las personas quieren trabajar en lugares que los hagan sentir reconocidos, les permitan desarrollar su potencial y además les quede tiempo para vivir su vida (sobra decir que con el mejor sueldo posible para ese trabajo) y ¿quién es el responsable de que esto suceda? Pues el director o dueño de la empresa, ahí radica la importancia de profesionalizar las empresas de manera integral y no solo en su eficiencia financiera y operativa, qué es el enfoque primordial.

Aprovecho para invitarlos a profesionalizar su empresa, será la mejor decisión que puedan tomar.





Presidente Coparmex Irapuato Salamanca

@matusdaniel