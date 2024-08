La eucaristía es comida de salvación

En el evangelio de hoy, Dios se pone a nuestro alcance: al alcance de las manos, al alcance de los labios. En su Hijo Jesús, Dios se ha puesto a nuestra disposición y nos dice: oigan, miren, toquen, vean, gusten; tomen y coman; tomen y beban: soy palabra, soy alimento, soy carne y sangre, soy camino, verdad y vida.

El nuevo cordero y el nuevo pan

Recordemos un poco la historia: El pueblo de Israel fue poco a poco llenando de significado y simbolismo la carne y la sangre del cordero de la Pascua. Lo mismo sucedió con los panes ázimos. De una sencilla motivación campirana, de las fiestas pastoriles, fueron adquiriendo el sentido de la liberación. La carne del cordero pascual o los panes ázimos no son sólo el sabroso bocado de un pueblo campesino que se reúne a disfrutar lo que con tanto trabajo ha logrado; ni siquiera tienen la alegría entusiasta de quien da gracias a Dios por los rebaños o por las mieses y eleva sus cantos y oraciones por los frutos recibidos. Pan, carne y sangre, tienen un significado mucho más profundo: son la señal de la liberación de un pueblo que sufrió el yugo de la opresión y que, por la mano poderosa de Dios, ha alcanzado su libertad. La sangre que mancha los dinteles dibuja y recuerda las hazañas del Señor. La carne, asada, comida de prisa, trae a la memoria los primeros pasos a la liberación y hace presente, en este día y en este momento, al Dios liberador. Los panes ázimos, apenas puestos al fuego por la prisa, hacen revivir el caminar por el desierto, bajo la mano protectora de su Dios. Hablar de pan, de maná, de la sangre y de la carne, no es hablar de signos sin importancia, es tocar las fibras más íntimas de un pueblo.

Pues en esas fibras íntimas, en carne viva, en lo profundo y más sagrado del pueblo, es donde se hace presente Jesús: “El pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida”. No será ya ni la carne ni la sangre del cordero, no será ya el pan ázimo, será el mismo Jesús quien se hace alimento para que el hombre tenga vida. Con el término “carne” se designa la condición terrena de Jesús (“el verbo se hizo carne”) y que ahora se hace alimento. La Encarnación no es solamente presencia, sino que da vida, salva y alimenta. La Encarnación no es apariencia, sino realidad del Jesús que, hecho carne, se inserta profundamente en las aspiraciones de todo hombre, les da sentido y les plenifica. Cristo no se queda en la superficie, ni se contenta con apariencias, Cristo entra en carne viva en la historia del hombre, de todos y cada uno de los hombres. Se deja tocar, sentir, oler, partir y tragar. No es ideología que se aprende, se modifica y se desvirtúa. Es carne que se come y que da vida. Dios entra en nosotros a través del camino más natural, el de los sentidos. Se hace experiencia en cada comida compartida, en cada pan repartido y en cada eucaristía celebrada.

La comunión nos introduce en el misterio pascual de Cristo

“Comer la carne de Cristo” nos involucra en todo su dinamismo pascual. Entramos en su misma entrega, muerte y resurrección. No es fácil para el mundo judío asimilar las palabras de Jesús y les causa escándalo. Tampoco es fácil para nosotros asimilar y comprender en profundidad estas palabras de Jesús. Hay quienes comulgan como un acto participativo de un evento social, muy comunicativo, muy emocionante, pero que queda en el exterior y que no implica la transformación interna. Por la sagrada comunión eucarística se entra a vivir todo el misterio del dolor y el sufrimiento de Cristo, se participa en carne viva de su misma misión y se experimenta su propia resurrección.

Banquete de familia

El banquete es símbolo de comunión y de intimidad. Si, además, en este banquete tenemos como alimento la carne y la sangre de Jesús, adquiere una fuerza y una integración formidables. Cada eucaristía nos asemeja más a Jesús y nos abre mil posibilidades para el encuentro con los hermanos. Hoy también nos dice a cada uno de nosotros que es pan, carne y sangre para vida nuestra. ¿Cómo vivo yo la Eucaristía y cómo experimento ese “permanecer” en Jesús? ¿Son la carne, la sangre y el pan, elementos que me llevan a una liberación plena e íntegra? ¿Me comprometen en el misterio de salvación?

Obispo de la Diócesis de Irapuato

Facebook @ObispodeIrapuato