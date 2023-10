La Cabalgata número 40 fue todo un éxito

La Cabalgata por la Ruta de la Independencia Nacional número 40 en Irapuato fue un éxito, no sólo porque salió como lo habíamos planeado, que fue la delegación a cargo de quien esto escribe y colaboradores, sino porque sus participantes terminaron satisfechos por los objetivos cumplidos.

En la ciudad, el resonar de los cascos de los caballos por las calles del Centro Histórico se mezclaron con los aplausos y vivas de sus habitantes. Vibraron los corazones de niños, jóvenes y adultos, que emocionados rindieron tributo y admiración a nuestros héroes. La alcaldesa Lorena Alfaro encabezó el desfile, portando con gallardía el Lábaro Patrio. En la majestuosa Plaza de los Fundadores se realizó el acto cívico acostumbrado. Mientras, en la Plaza del Hospitalito, padres de familia, maestros y alumnos del Complejo Educativo Ricardo Flores Magón se aprestaban en darles, como desde hace 23 años, la bienvenida a los cabalgadores. Con hábiles movimientos y con sus vestidos de colores, seguían el ritmo de la música mexicana, bajo la mirada de los directivos, el doctor Raúl Rangel Saavedra, licenciado Rogelio Sánchez González y licenciada Verónica Ramírez Martínez.

A pesar de su poca experiencia, rivalizaban con el grupo de danza folclórica Calmécac, integrada por jóvenes de varios municipios, bajo la dirección del estimado maestro Ramón Hernández. Al término del festival artístico, en las instalaciones del Complejo Educativo Ricardo Flores Magón se les sirvió una cena. Al día siguiente, las autoridades municipales ofrecieron a los cabalgadores un desayuno en el museo de la ciudad, Salvador Almaraz.

Inmediatamente después, se realizó un acto cívico en el pórtico de la Presidencia Municipal, fue el licenciado Rodolfo Gómez Cervantes, quien dio el cuartazo de salida para avanzar a las siguientes paradas: la comunidad de Aldama y Hacienda de Burras. Una de las más frecuentes preguntas que nos hacen es si transitamos por los caminos que en 1810 lo hiciera Miguel Hidalgo.

Lo cierto es que antes de llegar a Irapuato, estuvo en la comunidad de Temascatío siendo tomada a sangre y fuego. En una ocasión, un periodista que acompañaba a la cabalgata quiso verificar si hacíamos el recorrido original de Miguel Hidalgo en 1810, justo en la hacienda de la Erre, próxima a Dolores, donde se encuentra una encrucijada, el periodista preguntó: “¿Cuál es el camino?”. Un compañero cabalgador le contestó: “es este”.

No convencido, le preguntó a un labriego: “disculpe señor, ¿por aquí pasó Miguel Hidalgo?” y le contestó el campesino: “pues fíjese que yo ando desde muy temprano aquí y no he visto pasar a nadie, pero si se refiere al padre de la Patria, sí, por este camino pasó”. La cabalgata se mantiene vigente por la tenacidad y espíritu cívico de las y los integrantes, y por el apoyo que hemos recibido de las autoridades por donde pasa para seguir luchando por los ideales del cura Hidalgo, ¿Cuáles son esos ideales? Libertad, independencia, democracia, justicia y prosperidad para todos. El próximo 2024, esperamos la participación de mayor número de cabalgadores, porque ¡vamos por los cincuenta años cabalgando!





Docente y escritor

ezequielsotomar@outlook.com