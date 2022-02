¿Qué es la amistad?, hay quienes la relacionan con una fecha en el calendario, o cuando conocen a alguien y dicen “mira, te presento a mi amigo”, cuando en realidad lo acaban de conocer, o por el afecto que se siente hacia alguien, pero, ¿cuantas veces se pierde ese afecto bajo ciertas circunstancias o desacuerdos entre personas?.

La amistad es mucho más que todo esto, tiene muchas exigencias, demanda mucho, porque exige todo.

Hoy en día una amistad es muy frágil, muy volátil, muy superficial, y una verdadera amistad es difícil de encontrar, porque la amistad es una virtud.

En la actualidad hay mucha soledad en las personas, tristeza, no saben a quién recurrir que puedan confiarle esa parte más intima del ser interno, y dejar que conozcan sus debilidades, con quien puedan realmente abrirse y que no vayan a usar ese conocimiento para destruirlas. Esto habla de los tiempos difíciles que se viven en las relaciones humanas.





¿A qué estas dispuesto cuando entregas la amistad a alguien?, todos somos viajeros en este planeta y vamos a dejarlo en algún momento, y mientras viajamos por él, estamos interrelacionados unos con otros, sin embargo, hay una enorme escases de verdaderas amistades, no porque sea imposible cultivarlas, sino porque no se conoce y comprende cómo hacerlo.

Para empezar, hay que comprender que las amistades son de carácter moral, es decir, destruyen o construyen, nos volvemos como los amigos o los amigos se vuelven como uno, podrá haber la excepción a la regla, pero los conceptos correctos o incorrectos de la vida se refuerzan con las amistades.

Vivimos en una cultura que ha mantenido una confusión en cuanto al concepto de la amistad, se espera tener buenos amigos, pero no se cultiva el serlo, pues tener amigos es solo la mitad de la relación, ser amigo es la otra parte, y a menudo la más importante para nuestro desarrollo moral.

Se escucha “es mejor solo que mal acompañado”, y es verdad, aunque muchos prefieren la mala compañía a estar solos.

La amistad exige franqueza, ser generosos, exige apertura, exige no estar demasiado aprisa con las cosas de la vida que no tengamos tiempo para las relaciones significativas, exige capacidad de tomar las críticas de los amigos tan seriamente como sus expresiones de admiración, pues una verdadera amistad no solo te elogia con sinceridad sin esperar sacar ventaja de ello, sino que también pone el dedo en la llaga de lo que no quieres que sea expuesto con la motivación de que sanes y corrijas.

Quien te da por tu lado, no es una buena amistad, la verdadera amistad busca el bienestar completo del amigo.

La amistad también exige lealtad, asistencia y apoyo, incluso al punto del autosacrificio, no abraza el egoísmo para dar al amigo lo que le corresponde, y se regocija con la prosperidad auténtica del amigo, todo esto estimula al crecimiento de las personas, no su deterioro, se fortalece el espíritu, el intelecto, las emociones, las relaciones humanas se fortalecen y la exaltación de la buena moral, porque un buen amigo no permite que el otro sea dañado.

Las amistades que en realidad no lo son aunque se llamen así, también hay que saberlas detectar, pues estas malas amistades también tienen sus exigencias y nos dicen “si en verdad eres mi amigo me vas a ayudar a….”, esa manipulación, ese egoísmo, ese deseo de tomar ventaja, los complejos de superioridad o de inferioridad, la traición, el abandono, usar a la persona, los intereses y motivos impuros, se hacen presenten en estas malas relaciones que terminan dañándose uno al otro.

Ninguna amistad es instantánea, toma tiempo, no es superficial, y toma esfuerzo entablarla y trabajo para mantenerla. El deseo de la amistad puede surgir rápidamente, pero no la amistad. Una amistad genuina y perfecta sí existe, porque tiene un ingrediente maravilloso, y es que se goza en la prosperidad del otro, en sus victorias, en sus triunfos, este es el tipo de relaciones que nos hacen crecer y alcanzar la madurez en nuestro carácter.

Como podemos notar, la amistad es lo más trascendente de las relaciones humanas, y muchas veces los deberes para cultivarla compiten con otras obligaciones y afectos que uno tiene. Jesús lo declaró muy bien cuando dijo: “El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos”, queriendo decir que la profundidad de una amistad inclusive exige que demos nuestra vida.

Ser amigo es más necesario para nosotros que buscar tenerlos, por eso, no busques amigos, busca serlo, ya no pienses en que no tienes amistades, encamínate a cultivar esta virtud bajo las características que hemos analizado, y te van a sobrar personas con las que puedes desarrollar amistad.

Artículo escrito por: Alejandra Pimentel Sánchez. Licenciada en Ciencias de la Familia.