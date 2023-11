Juancarlos Porras y Manrique, editor y poeta leonés

Juancarlos Porras y Manrique es una persona muy conocida en el ámbito literario de León por su amplia cultura y vocación por las letras. Es editor, poeta y director del Centro de Investigación y Estudios Literarios de León. Su trabajo ha demostrado que la poesía está más viva que nunca.

“Yo llevaba un poema”. “Tengo 48 años. Es abril. La primavera se detuvo / y entramos a la profunda noche. Tropel de sirenas. / Terror de la lírica guerra. / La tierra espera rimas que la bañen. / Un concurso de ménades arrulla el aire. / Los montes crujen con los caínes. / dolor y muerte / Gruta rara, Natura descansa. / La suave Musa llora. / Regio aeda soñador profundo / escuche tu canto que sube y baja / como un latido soberano. / Regio bate. Ofrenda tu canto cósmico / para el dios y para el hombre / al cabo el tiempo es el que es, / nuestro presente: / luz y esplendor perpetuo. / Yesé Amori está por ascender contigo. / tengo 38 años. Fue abril. La primavera no descansa. / los pájaros conversan en los árboles de la calzada…/ Datia permanece en el viento. / Yo llevaba un poema como ofrenda. Discreto / orgulloso y universalmente discreto: / manifiesto a favor de la Patria y del vino / brindemos, dije, por la raíz del hombre / y por la aurora, el cielo, el sol adentro. / por el placer del presente y el jardín del sueño. / Por Hugh Selwyn Mauberly y las liras de dentro. / Por los versos del divino Rubén: / “líbranos, Dios, de abril y la flor; y del cielo azul y del ruiseñor; / de dolor y amor, líbranos, Dios”. Por mi abuelo Humphrey y sus versos. / Por el canto del amor, otro verso y la flor. / Por las jacarandas y los oceolemios. / por las náyades que danzan frente a nosotros, / EH YAA dicen, / y nos hacen escribir las finas palabras. / Las finas palabras, / las exquisitas palabras con nuestras fiestas de amor y cuerpo / tengo 28 años. Es abril. La primavera perderá su color / en otoño y… el cortejo riega la tierra. / lloro con la musa. Virtud del viento. / Suave mujer casada bajo el árbol de nim. / Augusta libertad. Compañera del sol. Ardiente llama que vive en la rue de la Paix. / Señora del viento entero. / Ayunaremos ahora. Luego toca bendecir. Después dormir. / Luego maldeciremos por el silencio misterioso. / Ya no ríe la primavera, lo sabemos. / No ríe la primavera. / ¿Dónde quedó el hombre que tocaba bien la lira? / ¿A dónde fue su canto? / ¿Por qué el abismo se abre y traga el sol y los planetas? / ¿Por qué la materia oscura crece y crea la claridad de conciencias? / ¿Quién sembrará ahora de estrellas nuestra tierra desnuda? / El corazón bucólico de la noche está herido. / Sangra y los conjuros fugaces, como cometas, en tropel pasan. / El olimpo llora. Y Alejandro Olimpo, también. / Y los pájaros parleros no cantan, divagan. / Y Darío aconseja: la tristeza inmortal de ser divino”. Cierro con las palabras de Alejandro Aura: “En México llueve poesía y hay frondosísimos árboles de versos de donde los jóvenes tomamos los frutos que pulimos y cultivamos a fin de encontrarle la semilla que hará posible que la Belleza continúe la noble tarea de hacernos dignos seres humanos”.





Docente y escritor

ezequielsotomar@outlook.com