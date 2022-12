HUMANISMO PARA NUESTROS TIEMPOS

La celebración de la Natividad del Niño Jesús en un pesebre es harto gozosa. Y es ocasión para interiorizar en el misterio de la Encarnación: ¿Cómo El Hijo de El Padre se hizo carne? ¿Para qué la búsqueda de arriba a abajo, descendente, de El Absoluto a sus creaturas? Crucemos fronteras entre ciencia y religión y entre nuestros propios pensamientos y sentimientos. De la parábola del hijo pródigo (mi predilecta) confirmo que vino a recuperar el amor incondicional a sus hijos y a proponerles hacer su propia búsqueda, –horizontal-: la del yo a los otros y a lo otro (el medio ambiente). El amor entre seres de buena voluntad, como carta de navegación confiable para ser felices. Y así facilitar el regreso a El Otro, ascendente, vertical.

Con la razón deducimos que si existe algo ahora, es porque siempre ha existido algo. Porque de haber existido un momento de “nada universal”, ahora no existiría nada. Y eso que siempre ha existido, es Lo Necesario, Absoluto o Infinito (así lo llaman los filósofos). Y es Espíritu puro, no materia, enseñan desde los griegos. Y, por tanto, que desde el punto de vista del ser, todas las cosas vienen de Él, y por tanto, a Él aspiran regresar. Ya en el intercambio de ciencia y religión afirman que sólo la persona humana tiene religión, porque como espíritu hace su relación, su “religare” o volver a Dios, de manera libre y consciente, es decir, le conoce y acepta como su origen y fin: “se vuelve” a lo Absoluto. Al ser libre, no se vale imponerle creer o no creer.

La fe, el creer – del padre o la madre, del esposo, esposa, del amigo, etcétera- es más obra de la voluntad que de la inteligencia (¿exigimos prueba de confianza, de paternidad o fidelidad, siempre?). Es vivencial. La religión cristiana –y la judía y la musulmana-, es revelada; deriva de esa búsqueda del Padre a sus hijos, creados a su imagen y semejanza: espíritus de inteligencia y voluntad, encarnados-. Y así les dio la dignidad de ser sus hijas e hijos. Otras religiones son búsqueda inversa, ascendente, del hombre al Absoluto.

Al encarnarse el Absoluto (lo puede todo, creó el Universo) en María, la Virgen, se hizo verdadero hombre, o sea, espíritu encarnado o cuerpo espiritualizado, como nosotros. Y es a partir del reconocimiento de esta dignidad en el orden del ser, y del deber ser, que surge el humanismo trascendente, que postula la igual esencia de todos los seres humanos, sin distinción alguna de sexo, raza, nacionalidad, creyentes o no. Y la fraternidad, por ser todos hijos del mismo Padre, con quien compartimos lo esencial del vivir espiritual: pensar y amar. El Padre es Amor, por esencia, no venganza, ni cobro de facturas.

Existen infinidad de humanismos. Su común denominador es el respeto a la dignidad de toda persona humana, principio universal rector. En el México de mediados del siglo XX, uno de los principales desarrolladores en el campo de las ideas, Efraín González Luna, acuñó el nombre de “Humanismo Político” para las tesis del PAN. Otros hablan de “Personalismo comunitario”. Su hijo Efraín sistematizó tesis y actitudes llamándoles “Solidarismo”: “única respuesta completa frente a la posición unilateral del colectivismo o del individualismo”. Parte de la idea de solidaridad, persona-sociedad: la persona, social por naturaleza, y la sociedad, que requiere esencialmente personas que la constituyan. La ruptura de esta relación nos sigue dañando en México. Y se evidencia cuando desde la presidencia se siembre discordia entre mexicanos. Como de quienes no tratan dignamente a los otros -hijos, trabajadores, vecinos-. No se pueden negar los conflictos en familias, empresas o sociedad. Lo que no se vale es “atizarlos y considerar tanto más favorable una situación cuanto más cargada de conflictos esté, sin admitir valores o criterios superiores a los intereses en pugna”.

Nos faltan aplicadores de tesis y actitudes humanistas, con fuerza y coherencia. Tú y yo, en paz, con los otros, con lo otro, y con El Otro: “Se hizo carne y habitó entre nosotros”. Una dosis de amor también para Ucrania, invadida esta Noche Buena. ¡Feliz Navidad!