HASTA SIEMPRE, CAIFAN MAYOR

La tarde perdía su color dorado, mi corazón palpitaba de emoción. No cabía un alfiler más en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas. Las voces y las risas de los jóvenes eran el preludio de la actuación en el #35FIC del cantautor Óscar Chávez, quien sería acompañado por los Morales.

En festival anterior, lo habíamos escuchado con su voz de barítono, ¡con mariachi!. Ahora estarían Guillermo Velázquez y Los Leones de la Sierra de Xichú. Décadas atrás, en la colonia Portales de la ciudad de México, el 20 de marzo de 1935, había nacido Oscar Chávez, quien llegaría a ser actor, cantautor y luchador social. Sus estudios los realizó en la Escuela de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Grabó más de 20 discos y participó en 15 películas y programas de radio en la UNAM. La película más memorable fue Los Caifanes, (1967) de Juan Ibáñez, en la que interpretó a El Estilos. En esta cinta también participaron Julissa, Enrique Álvarez Félix y Carlos Monsiváis. Por la actuación en esta cinta, Chávez recibió el premio Ariel y la Diosa de Plata.

Entre sus canciones más representativas están: Por ti, La llorona, Macondo, La niña de Guatemala, Se vende mi país, Mariana, El Pan y la Tortilla y Hasta Siempre. Me permito transcribir algunos versos, de la hermosísima canción, Por ti: Por ti yo dejé de pensar en el mar/ Por ti yo dejé de fijarme en el cielo/ Por ti me ha dado por llorar como el mar/ Me he puesto a sollozar como el cielo/ Me ha dado por llorar.

Se vende mi país. Se vende mi país y da coraje/ Se vende mi país es un ultraje/ Se vende mi país y su petróleo/ Y los santos obispos y sus óleos. Hasta Siempre. (1970). Esta canción fue compuesta por el cubano Carlos Puebla como respuesta a la Carta de Despedida del Che Guevara, en el momento en que abandonó Cuba. En voz de Óscar Chávez llegó al corazón de los mexicanos.

Afortunadamente, en 2019 fue reconocido por la Secretaría de Cultura de la ciudad de México, como Patrimonio Cultural vivo de la ciudad de México. Fue uno de los máximos exponentes de la canción de protesta y el canto nuevo en México. Se dedicó al rescate de la música popular mexicana y se convirtió en leyenda viva del canto Latinoamericano. En el Hospital 20 de Noviembre confirmaron que Óscar Chávez murió de Covid-19, yo digo que murió de amor, en la trinchera de la música y la palabra libres, despertando conciencias.

Luchando por un país diferente, un México menos desigual, un México con justicia y dignidad. Óscar Chávez, cantó a tiempo: su despedida: Para cuando muera/ quiero que mi tumba/ que mi tumba huela/ hay, huela a primavera”. Varias generaciones nutrimos nuestros sueños, con su música y poesía. Hasta siempre, Caifán Mayor.

