Guanajuato, líder nacional en atención materna y perinatal

Cada año se embarazan en promedio 80 mil mujeres y todas deben de acudir a control prenatal para salvaguardar la salud de la madre y de su hija o hijo. Las principales complicaciones durante el embarazo son preclamsia-eclampsia, hemorragia obstétrica, sepsis materna, diabetes gestacional, entre otras más.

En Guanajuato tenemos la red estatal más grande de atención obstétrica para las embarazadas y sus bebés, con cuatro hospitales maternos y un centro de alta especialidad para las mujeres con embarazos de alto riesgo, este último cuenta con mentefactura y la más alta tecnología en cirugías en útero. Además, contamos con la mejor terapia intensiva para que los bebés prematuros se desarrollen y salgan adelante.

Nuestro Banco de Leche Humana está certificado con ISO 9001-2015 y ante la Red Iberoamericana de Bancos de Leche Humana, que en conjunto impulsan la nutrición de más de 60 mil bebés al año.

Hoy Guanajuato es el único estado que trabaja en red de lactancia materna fortalecida con más de 54 lactarios.

Entre otros servicios contamos con programas de control prenatal y consejería preconcepcional para orientar a jóvenes en edad reproductiva, con el objetivo de que cuando decidan embarazarse, lo hagan en las mejores condiciones, tanto psicológicas como en entornos apropiados.

En los nacimientos prematuros impactan algunos factores genéticos, pero la gran mayoría se da por los determinantes sociales, inadecuada nutrición, condición económica o social, entre otras.

Es importante remarcar que Guanajuato es primer lugar en planificación familiar y garantizamos el uso de métodos anticonceptivos en nuestros adolescentes, logrando descender sus embarazos drásticamente por varios años consecutivos, lo que también disminuye los riesgos en adolescentes.

Lo ideal es que el control prenatal inicie con la planeación del embarazo, con proyecto de vida en los jóvenes, que tenga continuidad con el diseño de un programa de seguimiento en consulta externa con revisión clínica, por lo menos cinco veces durante el tiempo de la gestación, estudios de laboratorio y ultrasonido. Si es de alto riesgo, debe incrementar el número de visitas y la vigilancia médica. Por ello Guanajuato apoya a las embarazadas en cualquiera de nuestros 631 centros de salud y hospitales.

Nuestro compromiso es ofrecer un control prenatal de alta calidad y amplia cobertura, con el objetivo de brindar a la mayor cantidad de personas posible un acceso fácil y gratuito a los servicios necesarios para asegurar un embarazo saludable, un parto seguro y un postparto sin complicaciones.

Dentro de las atenciones de salud materna, se han implementado diversos tipos de detecciones, incluyendo pruebas rápidas de embarazo, tiras reactivas de orina, mediciones de glucosa capilar y de hemoglobina, así como pruebas rápidas de VIH y Sífilis. También se lleva a cabo un tamizaje exhaustivo para la detección de riesgos obstétricos y cáncer de mama.

En los centros de salud se han establecido clubes de embarazo y lactancia, que buscan fortalecer la red de apoyo comunitario y capacitar a las personas encargadas de acompañar a las mujeres gestantes o en período postparto. Por ello, todas las madres en etapa prenatal, durante el período de gestación y después del embarazo deben acudir a los centros de salud cercanos para recibir revisiones oportunas y atención adecuada.

Mediante la alianza estratégica con Fundación Carlos Slim implementamos el programa MIDO Embarazo, que tiene como objetivo hacer un seguimiento personalizado de la salud de las mujeres embarazadas para prevenir o retrasar la aparición de enfermedades crónicas y asegurar una atención y tratamiento de calidad y con sentido humano. El programa opera en unidades de salud de primer contacto ya implementado en 516 centros de salud.

Otro aspecto relevante en Guanajuato que impacta en la salud materna y perinatal es que durante los últimos 10 años hemos ocupado los primeros lugares en el desempeño nacional del Programa de Planificación Familiar, garantizando el uso de métodos anticonceptivos, así como el primer lugar nacional en la participación responsable del hombre, a la fecha se han realizado más de cuatro mil vasectomías. La vasectomía se realiza de manera gratuita, sin bisturí en tan sólo 20 minutos y consiste en un procedimiento sencillo, ambulatorio y bajo anestesia local, en el cual se cortan los conductos deferentes para impedir el paso de los espermatozoides y así evitar un embarazo. La vasectomía es para la población masculina que no desea tener hijos o que ya tuvieron los hijos planificados. En la vasectomía no existe riesgo para la salud del hombre, no afecta en lo absoluto la masculinidad, el deseo sexual, ni las erecciones.

Hoy en día, la ciencia médica de la obstetricia ha experimentado un importante avance tecnológico y en las últimas décadas, como el diagnóstico prenatal genético o molecular en medicina materno-fetal, cirugía intrauterina y unidades de cuidado intensivo para atender complicaciones graves que ponen en riesgo la vida de la mamá y del feto. Todos estos servicios de última generación se ofrecen en nuestra red de servicios de la Secretaría de Salud de Guanajuato.

La cirugía fetal o intrauterina permite la corrección de algunas alteraciones como labio y paladar hendido, espina bífida e hipoplasia pulmonar por el inadecuado desarrollo del pulmón.

No obstante, la información amplia y objetiva sobre el embarazo y la atención prenatal debe ser temprana y oportuna e iniciar desde la niñez, en la escuela y en el hogar; no sólo debe ser atendida por el personal de promoción o atención primaria a la salud, el compromiso luego entonces debe ser integral por parte de la sociedad.

