Guanajuato en crisis

Cada semana comprobamos cómo Guanajuato está pasando por su momento más oscuro.

Prácticamente en todos los sectores, en todos los ámbitos se vive una crisis generalizada.

Estamos siempre en los primeros sitios de violencia e inseguridad; la violencia contra las mujeres es particularmente cruel y ahora hasta en el deporte y la educación están manchados por la corrupción.

Cuando nos enteramos de la noticia de que el gobierno del estado dio un préstamo millonario a Grupo Pachuca, a través de Fiera Capital, nuestra reacción, como la de tantos otros guanajuatenses fue: esto es el colmo.

En plena contingencia, cuando no se cansaban de predecir el disque fracaso del Gobierno de México ante el Covid 19, cuando decían que nuestro presidente no estaría a la altura, ellos, los panistas, estaban negociando en lo oscurito, con sus nuevos socios, un préstamo millonario que solo beneficia a una empresa privada para la compra de un Estadio que se construyó con dinero público y que, además, no necesitaban de ese apoyo, pues a todas luces los dueños del Club León son exitosos en sus negocios.

Esta situación, que aún no ha sido aclarada por las autoridades estatales, deja de manifiesto lo que hemos venido sosteniendo durante años: hay dos proyectos de nación, el que representan ellos, los de Acción Nacional, con el que solo se benefician entre cuates, entre socios, entre amigos, y el nuestro, el de todas y todos los que sostenemos que, por el bien de todos, primero los pobres.

El proyecto que desde hace 30 años se echó a andar en Guanajuato ya está rebasado, ya no cumple las expectativas, ya no sirve.

Acción Nacional ya carga con demasiados compromisos, tantos, que una y otra vez reparten el dinero público con la única y obvia intención de permanecer en el poder a todo costo.

Para sus cuates no hay límites, el dinero llega a raudales. En cambio, la gente más necesitada solo recibe vales por 50 pesos y un discurso repleto de mentiras sobre “la grandeza” de Guanajuato.

La realidad es que estamos viviendo la etapa más oscura de la historia de nuestro estado y es esta situación la que nos impulsa, a miles de mujeres y hombres libres a levantar la voz, a decir “ya basta”, pero también a cerrar filas y a organizarnos.

La Universidad de Guanajuato se encuentra secuestrada y perdiendo su calidad. El aire que respiramos está contaminado como resultado de la incompetencia de los gobiernos municipales de Acción Nacional, y ahora, hasta el deporte que tanto apasiona y da identidad a miles de guanajuatenses está manchado por la corrupción.

Morena representa la última esperanza para los seis millones de guanajuatenses que vivimos acorralados por la inseguridad y la corrupción; Morena representa la única opción para alcanzar un Cambio Verdadero; Morena es la esperanza que nos une a quienes no nos damos por vencidos, mucho menos cuando se trata de garantizar un mejor futuro para nuestras familias. Sin duda, la esperanza nos une y Morena es la esperanza de Guanajuato.





Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Guanajuato





@79adrix