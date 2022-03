Fiscal nopal

Todos conocemos el chiste. A fuerza de experimentar de manera cotidiana las súbitas apariciones de propiedades en manos de funcionarios públicos, vemos palidecer la larga lista de características nutritivas y medicinales de las cactáceas mexicanas. Al directorio de propietarios se ha sumado esta semana, por obra y gracia de una investigación del diario español El País, Alejandro Gertz Manero, un fiscal cuya idoneidad he puesto en duda por más de una razón en este espacio desde que se le mencionó como el favorito entre la terna presentada al Senado por el presidente López Obrador.

A su ya conocida flotilla de autos clásicos y propiedades registradas en la declaración de ingresos que todo funcionario público debe presentar, hay que sumarles un departamento valuado en más de dos millones de euros, en pleno centro de Madrid, España, y un triplete de condominios en la costosa isla de Ibiza. Sus posesiones en la penísula se valúan en unos 113 millones de pesos mexicanos. Todos ellos al parecer omitidos de la declaración obligatoria como servidor público, para “evitar extorsiones”, según comentó en una entrevista.

El fiscal, que cumplirá 83 años el próximo 31 octubre, obtuvo, gracias a sus compras y a una legislación ibérica denominada “de emprendedores”, la residencia en ese país. Es importante decir que la fortuna del actual titular de la FGR no es nueva, proviene en parte de su trabajo en el sector educativo, muy redituable en México. A estas propiedades registradas a su nombre o a través de firmas inmobiliarias de las cuales es dueño del 100% de sus acciones, como Algerman o Feserinvest, se suman inmuebles por varios millones de dólares más en los Estados Unidos, Francia y México.

Según informaba el Universal hace una semana, la UIF, que se mantuvo en pugna con el fiscal cuando Santiago Nieto era su titular, entre 2018 y 2020, registró transacciones millonarias en dólares a cuentas en Suiza, Estados Unidos y México. Tras muchos de los negocios del Fiscal, aparece relacionado Juan Ramos, subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales, mano derecha de Gertz Manero desde hace 15 años y representante en sus negocios y pleitos legales, que van, en el caso de la UDLAP, mucho más allá de la muerte de su hermano o compras inmobiliarias.

A todos sus litigios personales, que maneja como si estuvieran relacionados con su investidura, según hemos podido corrobororar estas semanas, debemos añadir que la Fiscalía sigue sin funcionar, sin ser el motor de la lucha contra la corrupción y la impunidad que se había prometido al momento de cambiar su nombre en 2019. La larga y poderosa sombra dejada por Genaro García Luna sigue pesando sobre la institución que debería ser la joya de la corona en la consolidación del imperio de la ley.

Gertz Manero no ha estado a la altura del encargo, ha abusado de éste de forma evidente, pero no importa. La imagen tras la comparecencia ante la Jucopo del Senado parece una foto de generación: sonriente ante lo más granado de la coprocracia mexicana, Osorio Chong, Manuel Velasco, Claudia Ruiz Salinas, Miguel Ángel Mancera, entre otros… De pensar que tendría seis años más por delante, el panorama no es nada alentador. Parece que nadie previó que el fiscal terminaría sus funciones con casi 90 años de vida a cuestas. ¿Física y mentalmente está aún Gertz Manero en capacidad de ejercerlo como merece el país? ¿Qué tanto le permiten sus negocios y rencillas personales investigar a la delincuencia organizada y a los corruptos de México? Antes de la pandemia, cuando salió unas semanas de los reflectores, ya se temía por su salud física. La feble defensa ante los medios de sus conflictos de interés me hace dudar de su salud mental. Gertz Manero debería aceptar que no está en capacidad física, mental y moral para ejercer el cargo. Debería pensar en el retiro, en aprovechar sus propiedades antes de que otros las hereden.





