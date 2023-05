Finaliza el Título 42 e inicia el Título 8: ¿peores noticias para los migrantes?

El lunes 15 de mayo arribó a León, Guanajuato, un autobús con migrantes haitianos. Muchos de ellos, como Odney y sus dos hijos, tenían tres días sin comer, nos dijeron. Después de tomar agua, Odney nos contó con nostalgia que Haití es un país maravilloso, en el que logró emprender su propio negocio. No obstante, la crisis de gobernabilidad que explotó en su nación no sólo le quitó la empresa que construyó con muchos años de esfuerzo, también le arrebató la vida a varios amigos con los que había iniciado su negocio. “Las balas pasaban cada vez más cerca de mi cabeza y el hambre ya acechaba a mi familia, por eso decidimos escapar”, nos compartió Odney, al narrarnos la travesía que ya tenían de meses atrás por varios países y estados de la República mexicana. Al enterarse de la finalización del Título 42 en Estados Unidos, el grupo de migrantes haitianos redobló el paso con la esperanza de encontrar abiertas las puertas al “sueño americano”, sin saber que, quizás, sea el inicio de una nueva pesadilla.

Si bien la marea de migrantes que se esperaba en la frontera entre Estados Unidos y México al concluir el Título 42 no llegó en las cantidades que se estimaban, sí comienza a presentarse en olas que se pueden convertir en tempestades, si no se hace algo al respecto. Las expectativas creadas entre los migrantes ante la finalización de esta restricción fueron muchas, sobre todo por la esperanza de que la frontera por fin se abriría. Sin embargo, la realidad es otra y si bien se puso fin al Título 42, en su lugar entró en vigor el Título 8, el cual, para muchos especialistas, es, incluso, más duro para los migrantes.

Pero, ¿qué es el Título 8 y qué implicaciones tiene? En un tuit publicado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) lo dice en sólo 280 caracteres: “Bajo el Título 8, las personas y familias que lleguen sin autorización pueden ser deportadas y los no ciudadanos pueden ser deportados a su país de origen. No ponga su vida en riesgo, emprendiendo un viaje tan peligroso sólo para ser deportado”. Las principales diferencias entre ambas restricciones es que, después de la deportación, el Título 42 no creaba mayores consecuencias para los migrantes, mientras que al ser deportados por el Título 8 conlleva mayores castigos como ser arrestados y procesados. Además de que la expulsión de indocumentados será de manera inmediata y podrán ser vetados por cinco años para realizar una solicitud de asilo.

Aunado a lo anterior, el gobierno de Joe Biden ha implementado acciones complementarias para tratar de contener las caravanas de migrantes que vayan arribando a la frontera, como el despliegue de 24 mil agentes y funcionarios de la Patrulla Fronteriza. Pero este tipo de estrategias, más que generar confianza en los gobiernos estatales de la Unión Americana, sobre todo en los fronterizos, han provocado incertidumbre sobre los días venideros. Por ejemplo, la gobernadora de Arizona, la también demócrata (por cierto) Katie Hobbs, ha mostrado su desesperación ante la poca coordinación que existe para resolver el tema de la migración, a lo que califica de “poco preparada la estrategia por parte del gobierno federal”. Así mismo, la APP (aplicación informática para dispositivos móviles y tabletas) CBP One que implementó la administración de Biden para que las personas soliciten cita antes de ingresar a los Estados Unidos, ha complicado aún más las cosas, al grado que la APP se ha saturado y se ha convertido en un cuello de botella.

¿Y qué significa esto para México? La eliminación del Título 42 es un imán llamado “sueño americano” que se ha vuelto más poderoso. En este sentido, México se ha convertido en los últimos meses en un refugio para los miles de migrantes extranjeros que a diario cruzan por nuestro país para llegar a los Estados Unidos. Tan sólo en lo que llevamos del 2023, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) reporta más de 48 mil solicitudes para condición de refugiados, siendo este año el que mayor demanda ha tenido. Esto ha generado que las oficinas estatales de atención a migrantes estemos alertas para apoyar en la medida de lo posible. Tal fue el caso del camión que llegó a León y a estados como Aguascalientes, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y Zacatecas, según difundieron medios de comunicación.

Ante esta situación, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo nos instruyó a brindar apoyo humanitario a nuestros hermanos haitianos, por lo que en Guanajuato activamos el protocolo de atención e iniciar trabajos transversales con las distintas dependencias del gobierno del estado. (En cinco años que lleva de creada la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, hemos dado estos apoyos y muy pocos migrantes en transito han decidido quedarse en Guanajuato). Por lo pronto, Odney y sus hijos descansan seguros en un albergue de León con alimentos y lo indispensable para, cuando les sea posible, retomar su camino y llegar a la frontera. La duda que quizás ahora no le permita conciliar el sueño a Odney, después de ver las noticias sobre lo que ocurre ahora mismo en la frontera, es: ¿les abrirán la puerta o tendrán que volver a subir al camión y seguir su camino, sin saber cuál será su suerte?

