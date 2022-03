¡FELICIDADES, MUJERES DE LETRAS!

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, he seleccionado cinco mujeres escritoras para reconocer sus trabajos literarios; cinco mujeres que, además, han escrito sobre la paz y la convivencia armónica, posibles a través del diálogo. Sin duda, representan a muchas otras, con la misma vocación pacifista.

ODDETTE MÉNDEZ. Mujer brillante, potosina de corazón. Escritora, poeta, ingeniera en sistemas. Presidenta de la Academia de Literatura Latinoamericana. Fundadora y directora de la Editorial Pandero Cultural. Embajadora de la Paz por la LXI Legislatura del Congreso de San Luis Potosí.

De su poema Resurrección de mi aliento, extraigo: “Pongo mis deseos en tus labios en señal de cruz, imploro en mi vientre nuestro amor, en la solapa del viento donde no eres huésped. eres resurrección del viento. GALIA GUILLERMINA RAZO ALMANZA. Ávida lectora desde su niñez. Estudió la licenciatura en Letras Españolas en la Universidad de Guanajuato. Ejerce el periodismo y la docencia. Es Coordinadora Editorial de Radar del Centro y también apasionada promotora Cultural Independiente. Tiene publicados: Cuentos Chinos… para niños lacios y chinos, Mundos imaginarios y Contigo puro cuento, entre otros.

Es Coordinadora de la Red Estatal de Tertulias Literarias en Salamanca. De su poema a Usted, tomo: “A usted Sí, a usted. le quiero yo decir que me gusta que exista, que pise este suelo y pase por estas calles cada día Que es un regocijo verle porque me alegra el día y espero escuchar su saludo que me suena a música. MA. GUADALUPE ROJAS GARAY. Nace en Mazatlán, Sinaloa, México.

Es escritora y poeta. Ha participado en 30 Antologías. Primer lugar en cuento, con: “Todos somos culpables” en la Revista Vanguardia Femenina de Medellín, Colombia. Recibió mención honorífica en concurso internacional con la novela “El traje que la vida me regaló”. De su poema Quizás, transcribo: “Quizá no lo sabrás la lengua ata la boca, libre el vicio de la pluma en esta hoja complace la suerte y escribo idéntica o distinta soy abanico del pasado con un intenso andar agobiada en el sueño donde habitas una férvida llama sobre el rincón más triste de mi vida”.

ESTHELA HERRERA ONOFRE. Lectora desde los 6 años, logra escribir en la edad adulta de manera autodidacta. Ha participado en talleres literarios, revistas culturales y en más de seis antologías. Organiza excelentes eventos literarios como Coordinadora de la Red Estatal de Tertulias Literarias Guanajuato José Luis Calderón Vela, en Yuriria. De su poema, Apilando Rastrojos, transcribo: “Se terminó la cosecha sólo ha quedado la milpa vieja Junto al pitayo Descansando sobre la piedra Te sorprenden los gritos corren tres niñas despeinadas: abuelito, abuelito, te habla abuelita Pa’ el almuerzo”. No deseo terminar este artículo sin felicitar a la diputada, poeta, educadora y filósofa, GABRIELA CÁZARES, misma que libra numerosas batallas incruentas en el Congreso de Michoacán, a favor de los derechos de las mujeres.

