Exportamos el programa Planet Youth contra las adicciones a Guatemala

Hace unos días participé en la Convención de Innovación Social para el Desarrollo Sostenible a través del Deporte, en Guatemala, auspiciado por el Comité Olímpico Guatemalteco, como parte de la celebración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y La Paz, bajo el slogan “Dale una oportunidad a la paz”.

El abuso de sustancias entre los jóvenes es un problema mundial importante que ha sido motivo de preocupación durante muchos años. No sólo afecta al individuo, sino que también tiene efectos adversos en las familias, las comunidades y la sociedad en su conjunto, generando pobreza. En respuesta a este desafío, se desarrolló el Programa Planeta Joven, para brindar estrategias de prevención basadas en evidencia para reducir el abuso de sustancias y adicciones.

En 2018, en Guanajuato adoptamos este programa, adecuándolo al contexto local y ha involucrado a todos los actores del estado. Los primeros resultados sugieren que el programa ha sido eficaz para reducir el abuso de sustancias y mejorar el bienestar general entre los jóvenes de Guanajuato.

Planet Youth es un programa de prevención basado en evidencia, diseñado para reducir el abuso de sustancias entre los jóvenes. Se desarrolló en Islandia en la década de 1990 y desde entonces se ha implementado en varios países del mundo. El enfoque principal del programa es establecer un sistema de prevención integral que involucre a varios sectores, incluidas las escuelas, las familias y la comunidad.

Su objeto es evitar el abuso de sustancias, mediante la creación de un entorno de apoyo para los jóvenes, la promoción de valores y comportamientos positivos. El programa utiliza un enfoque basado en datos para identificar los factores de riesgo y de protección que contribuyen al abuso de sustancias entre los jóvenes. También proporciona estrategias de prevención que se adaptan al contexto local.

Gracias a Planet Youth también hemos ajustado los desafíos específicos de abuso de sustancias que enfrentan los jóvenes en Guanajuato. Además, hemos involucrado a las partes interesadas de la comunidad, incluidos padres, maestros, autoridades locales y la comunidad empresarial. La participación de todos ha ayudado a crear un ambiente de apoyo para los jóvenes y promover valores y comportamientos positivos.

Los primeros resultados sugieren que Planet Youth ha sido efectivo para reducir el abuso de sustancias y mejorar el bienestar general entre los jóvenes en Guanajuato. La encuesta también indicó una mejora significativa en el bienestar general de los estudiantes, incluida la salud mental y el rendimiento académico.

La eficacia del programa se puede atribuir a su enfoque integral y basado en la evidencia para la prevención.

En el estado se aplicaron más de 130 mil encuestas para conocer el consumo de sustancias como el alcohol, el tabaco y la marihuana en menores de edad y cuyo objetivo fue conocer a detalle la dinámica de uso de estas.

Los resultados son que 21% probó alcohol a los 13 años o antes, 9% se embriagó en los últimos 30 días, 4% bebe alcohol en su propia casa, 25% usó un cigarrillo electrónico alguna vez en su vida y que 9% probó fumar cigarrillos a la edad de 13 años o antes.

El consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes es un problema mundial importante que requiere una evaluación integral y enfoque basado en la prevención.

Planet Youth brinda este enfoque al establecer un sistema integral de prevención que involucra a varios sectores, incluidas las escuelas, las familias y la comunidad.

Esto ha ayudado a crear un ambiente de apoyo para los jóvenes y promover valores y comportamientos positivos, este es un modelo para seguir para que otras regiones del mundo aborden el abuso de sustancias entre los jóvenes.

En Guanajuato incluso las niñas consumen más drogas que algunos niños. El 85% tiene factores protectores y no lo hacen, pero en ese 15% están los infantes, ahi es donde están los consumidores y no vamos a resolver este problema poniendo más centros de rehabilitación para los adictos, hay que quitarles los consumidores a los vendedores de tóxicos. No es un tema de lucha contra las drogas, eso que lo haga el Ejército, las policías o los municipios, nosotros trabajamos en un tema de prevención de adicciones.

La estrategia es parte fundamental, el apoyo de los padres de familia y de las escuelas como redes de protección de los menores.

Hoy el 95% de los padres y tutores desaprueban el uso de marihuana, el 83% de los padres y tutores desaprueban el alcoholismo, el 81% de estudiantes dicen es fácil recibir cariño y cuidado de sus padres y tutores, por ello la mesa está bien puesta para seguir avanzando con buenos resultados.

Cualquier niña o niño que quiera practicar el deporte debe tener la oportunidad de hacerlo, sin importar su nivel de habilidad, hay que democratizar el deporte, no solamente apostarles a los talentos, el deporte debe ser para todas y todos, no para unos cuantos que muchas de las veces ni siquiera viven en el país y reciben apoyos económicos importantes.

Si trabajamos el volumen, seguramente de ahí saldrán muchos talentos, pero no debemos excluir absolutamente a nadie y esa es una cuestión que también tenemos que romper, ese paradigma para incluir a todas las niñas y niños, todas las instituciones tienen que invertirle, profesionalizar a quienes están enseñándole a los niños alguna actividad deportiva, cultural o recreativa.

