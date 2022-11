¿Estamos en contra de las fuerzas armadas en Guanajuato?

Víctor Zanella Huerta

Es una falsedad decir que las y los diputados locales del PAN estamos en contra de la presencia de las fuerzas federales (Ejército, Marina y Guardia Nacional) en Guanajuato. Lo que rechazamos fue una reforma a la Constitución Federal que ampliará a 2028 la permanencia en el mando y operación de la Guardia Nacional, siga siendo militar y no civil, como de origen fue planteado, que la presencia castrense sería temporal, mientras se construía un cuerpo nacional de seguridad civil.

En 2019, todos los partidos políticos votamos a favor de una Guardia Nacional, con la promesa de construir un cuerpo de seguridad y paz comandado por civiles, profesional y al servicio de todos, que pudiera coordinarse con estados y municipios, para brindarnos tranquilidad y seguridad a los ciudadanos desde cada una de sus competencias.

Hoy, es evidente que fue un engaño por parte del Gobierno Federal, ya que la reforma va en sentido contrario a los argumentos fundacionales de la Guardia Nacional.

Como legisladores del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, estamos convencidos de que la solución no es militarizar la seguridad pública; este no es un debate exclusivo de México, ni donde sólo haya opinado el PAN, ya que además otros partidos y organizaciones de la sociedad civil manifestaron que la solución no es militarizar. Recordemos aquellos planteamientos del actual dirigente nacional de Morena o del propio presidente de la República, que se oponían a la militarización de las labores de la seguridad pública, en aquella época en que existía la Gendarmería Nacional y que hoy cambiaron de opinión.

Una policía militar haciendo labores de seguridad pública no es sano, ni característico de un sistema democrático, es incluso riesgoso. Las dictaduras que tienen policías militares son Corea del Norte, Venezuela, Cuba, Nicaragua o Siria. Policías que hoy se usan para violaciones de los derechos humanos de sus ciudadanos. Vemos como un riesgo muy grande para la conservación del orden democrático del país, que muchas actividades que deben ser operados por el orden civil, como las aduanas, los puertos y aeropuertos, la realización de las grandes obras, como el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, todas ellas se realicen por personal castrense y con formación para actividades militares.

Las y los diputados locales del PAN reconocemos ampliamente a nuestras fuerzas armadas por su labor en el combate a la inseguridad, nuestro voto no es en su contra, al contrario, es para que el gobierno autoritario e incompetente de Morena no les endose el fracaso de su estrategia de seguridad, ya que, a cuatro años de gobierno federal, no se ha fortalecido a la policía civil. El Ejército no debe hacer labores de seguridad pública permanente, su función es sobre seguridad nacional e interior.

En Acción Nacional apostamos a tener una policía civil y profesional como en Canadá, Suiza o Noruega, a esos modelos de policías nacionales debemos seguir. Estamos a favor de fortalecer a todas las policías estatales y municipales de la crisis en que este gobierno federal ha decidido dejarlos. Estamos a favor de una verdadera política para combatir la inseguridad en nuestro país y trabajar para tener todas las alternativas para fortalecer la paz y seguridad de las familias.

Nuestro Gobernador ha reconocido que tener una coordinación y trabajo en conjunto con las Fuerzas Federales, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Fiscalía General del Estado y las corporaciones de las policías municipales, aplicando tecnología, recursos y estrategias, es como se ha tenido resultados.

Sigamos trabajando en tener policías preventivas, de proximidad y de carácter civil. Por estas razones es que nosotros sostenemos nuestro voto y seguiremos haciendo todo por darle paz y tranquilidad a las familias. Guanajuato cuenta con nuestra lealtad para que mantengamos su grandeza.

Diputado local del PAN en el Congreso del Estado

@VictorZanella