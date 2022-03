Esperanza para los desempleados

Sin lugar a duda a la mayoría de las personas nos vienen cambios en la economía, afectando no solo nuestra economía sino también nuestro estado emocional.

Si estas atravesando por esta situación, y estas sin empleo, es importante que recuerdes que mientras lo encuentras, no pierdas lo más importante: la confianza. Las noches que no puedas dormir, utilízalas edificando tu confianza. Tú mundo ha cambiado, pero tienes que creer que todo obra para tu bien, que es una oportunidad para superarte aceptando el desafío que la vida te presenta.

No te sientas fracasado, el hecho de perder el empleo no debe influenciarte para que pierdas la confianza en ti. Ten cuidado de tus pensamientos destructivo como: ¿he fallado?, ¿soy incompetente?, ¿qué pasa conmigo?, ¿qué acaso no puedo hacer nada bien?, no generalices el problema a la totalidad de tu personalidad, ya que cuestionar tu habilidad profesional estás minimizando tu valor personal.

Valora lo que has aprendido de tu empleo anterior. No pienses que has perdido los años, enfócate correctamente y piensa qué fue lo que aprendiste en ese trabajo anterior que pueda ayudarte en el próximo.

A la fatiga emocional de estar desempleado no debes agregar el que te aflija lo que pueden pensar tus amigos; si llegan a perderte el respeto y esa relación se afecta por tu condición actual, no merecen ser tus amigos; nunca lo fueron. Que no te preocupe.

En tu hogar debes fortalecer las buenas relaciones, que no vengan a ser dañadas por la pérdida temporal de empleo. Concientiza a tu familia de los cambios que los seres humanos vivimos y recuerden que una familia unida en amor y respeto saldrá triunfante de esa crisis. Como familia tienen que mantener la unidad y aceptar los cambios económicos haciendo las modificaciones necesarias en el estilo de vida de cada miembro.

Cuando te das a la tarea de buscar empleo y sólo encuentras como respuesta: “no hay”, “más adelante” u otro tipo de respuesta; no pierdas el impulso y la determinación; no lo tomes como un rechazo a tu persona ni te desanimes. Si un día no sales a buscar empleo, repara los detalles que necesite tu casa, ayuda a los tuyos en sus tareas. No te aísles, es importante que te involucres en ayudar a otros, aunque no te sea remunerativo estás contribuyendo a que otros mejoren y eso es sembrar. Haces el bien, y en el proceso, beneficias tu propia estima.

Pide ayuda de alguien que evalúe tu habilidad profesional. Desarrolla una rutina donde la búsqueda de empleo venga a ser un trabajo creativo que en su momento traerá ganancia. Al hacer esto, produces actividad y organización; día a día tienes objetivos por alcanzar. Algunas sugerencias que te pueden servir en la búsqueda de tu nuevo empleo:



Haz una lista de tus habilidades de trabajo, o trabajos que consideras que puedes realizar.

Haz una lista de los lugares donde podrías trabajar.

Haz un resumen de tu experiencia laboral, esto se llama tu “currículum vitae”, puedes pedir a alguien que te ayude a elaborarlo.

Haz llegar tu currículum con una carta a los que anotaste en tu lista.

De manera personal contacta a todos los lugares que seleccionaste, concientízalos de lo que tú puedes hacer por ellos.

Dile a tus patrones en potencia la razón por la que quieres trabajar para su compañía o negocio (ejemplo: porque tiene buena reputación).

Dale seguimiento a todas tus entrevistas.

Si un patrón no puede emplearte, pídele referencias de patrones en el ramo, que puedan estar contratando. Cuando te den una referencia, dale las gracias y déjales tu dirección y teléfono.

Si no hay empleo en tu área profesional, considera la posibilidad de asistir a una escuela de capacitación que te permita aprender nuevas habilidades que tengan demanda de trabajo.

Puedes aceptar un empleo temporal o de tiempo parcial hasta que tengas el empleo de tiempo completo o vayas adquiriendo mayor capacitación.

Una buena alternativa es que te reúnas con una persona de la cual creas que puedes aprender su oficio o profesión y que trabajes con ella aunque no se te remunere en ese momento; considéralo como una inversión de capacitación, ya que más adelante podrás utilizar ese conocimiento para un mejor empleo.

Recuerda siempre que tu situación temporal de estar sin empleo, no significa que otros han dejado de creer en ti. El mundo no está en contra tuya; el trabajo lo vas a encontrar y esta crisis pasará.

Vivimos en un mundo lleno de dificultades, a decir verdad, es un mundo para personas fuertes, y esa fortaleza solo se obtiene del área espiritual del ser humano, que Dios depositó dentro de nosotros. La Biblia es el único libro que nos dice con efectividad cómo mantener nuestra vida espiritual de manera “viva” para obtener esa fuerza.

“Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas; volarán como las águilas: correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán.” (Isaías 40:31).

Artículo compartido por: Alejandra Pimentel Sánchez. Licenciada en Ciencias de la Familia.