¿Escuchas la palabra préstamo y sientes ansiedad? (Parte II)

Falta de claridad. Desconocer el destino del dinero que deseamos conseguir podrá parecer poca cosa, sin embargo, pensemos cuántas veces hicimos una mala compra pensando que “luego me servirá” y terminó arrinconada en la habitación. En las sesiones de asesoría, normalmente mis clientes descubren que no requieren dinero sino una buena estructura en sus empresas. Si una organización tiene problemas monetarios, el tener dinero pero no rumbo es casi garantía de quiebra.