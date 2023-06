Esclavitud moderna: “para quienes somos migrantes es vivir la peor pesadilla”

Hoy en día es muy común ver en las redes sociales a paisanos nuestros que suben videos donde presumen ganar hasta 50 mil pesos al mes en Canadá cortando carne, lavando autos o haciendo jardinería. Muchos migrantes mexicanos y de varios países de América Latina aseguran que “el sueño americano también está en Canadá”. No obstante, no todas las historias tienen un final feliz. Un migrante mexicano habla en una entrevista de su experiencia: “Te enganchan diciéndote que no te arriesgarás a cruzar desiertos o ríos para acceder a un empleo bien pagado. Pero cuando llegas a Canadá, la realidad es otra. El trabajo es muy pesado, mal pagado y te mantienen aislado, durmiendo en el mismo cuarto con hasta quince personas y compartiendo el mismo baño. Quienes te llevan te cobran hasta por respirar. La verdad es que esto, para quienes somos migrantes, es vivir la peor pesadilla”. Esta persona fue víctima de lo que se conoce como “esclavitud moderna”, actividad que, advierten expertos, es cada vez es más común y de la que muchos no logran huir.

Según el Índice Global de Esclavitud desarrollado por la Fundación Walk Free, en la actualidad existen 50 millones personas en situación de esclavitud moderna, creciendo 10 millones tan sólo en los últimos cinco años. De estas personas, 28 millones realizan trabajos forzados y 22 millones están atrapadas en matrimonios arreglados. Si nos enfocamos en el trabajo forzado, algunos especialistas creen que el crecimiento de personas que caen en este tipo de esclavitud se debe, en gran medida, al contexto tan complejo que hemos vivido los últimos tres años. (Me refiero a los desastres naturales, crisis de gobernabilidad en varios países y los impactos económicos y sociales causados por el Covid-19.) Desafortunadamente, este contexto ha generado altos índices de desempleo, aumentando la pobreza extrema y, en consecuencia, ha motivado la migración forzada que, de alguna manera, pone a los migrantes como potenciales víctimas de la esclavitud moderna.

Pero, ¿por qué resulta tan atractivo migrar a Canadá? Existen muchos factores, pero uno de los más importantes es que no se requiere visa de turista para ingresar, sólo se debe contar con una autorización electrónica de viaje. Así mismo, cuenta con una gran variedad de programas de empleo, una amplia oferta académica y, además, ofrece residencias temporales. Por si fuera poco, migrar a Canadá resulta un escape a las políticas antiinmigrantes que se promueven en Estados Unidos. Por ejemplo, hace apenas unas semanas, el gobernador Ron DeSantis aprobó una ley que ha motivado a que miles de migrantes estén abandonando el estado de Florida y, quizás, muchos de ellos estén ya en camino a territorio canadiense. ¿Y qué podemos decir de la campaña de intolerancia de Donald Trump? Hace unos días comentó que, de ganar las elecciones presidenciales de 2024, en su primer día de mandato eliminará la ciudadanía automática para los hijos de indocumentados.

Algunos defensores de los derechos humanos creen que las personas que deciden migrar a Canadá representan una oportunidad para la creación de células delictivas. Distintos medios de comunicación canadienses hablan de una red bien articulada de reclutadores que ofrecen trabajo y que los terminan convirtiendo en esclavos modernos. Autoridades de Canadá estiman que México es el país de América Latina de donde más personas son engañadas para laborar en su país, seguido de naciones como Filipinas, India, Polonia y China. Por su parte, en el reporte de la Fundación Walk Free habla de que los migrantes indocumentados tienen hasta tres veces más probabilidades de caer en el trabajo forzado. En Canadá se tiene registro de personas que han sido obligadas a trabajar en labores de limpieza de centros vacacionales y que apenas logran quedarse con 50 dólares canadienses al mes, al ser obligados a pagar gastos desmesurados de manutención y traslado.

Ahora bien, ¿qué está ocurriendo en México con los migrantes extranjeros que buscan una oportunidad de trabajo? Especialistas como Tonatiuh Guillén López, extitular del Instituto Nacional de Migración, habla de que nuestro país sufre una crisis por la movilización de personas que transitan por nuestro territorio. “Que quede claro: los tiempos actuales se caracterizan por una crisis de refugiados, que tienen un perfil social y orígenes muy distintos en comparación con años anteriores, cuando predominaba una dinámica de fondo laboral y económico”, comentó Tonatiuh.

Por su parte, algunas ONG´s hablan de que 5 de cada 10 migrantes extranjeros se quedan a laborar en México en promedio tres meses. La construcción, la manufactura, la minería y la agricultura son los sectores que más emplean la fuerza de trabajo migrante. En este sentido, la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se otorgarán hasta 400 mil visas de trabajo a migrantes extranjeros.

Por nuestra parte, los estados de la república, a través de la Coordinación Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes (Conofam), nos enfocamos en brindar apoyo humanitario a toda necesidad de los migrantes y sus familias. No obstante, en vinculación con fiscalías estatales y procuradurías de derechos humanos, también damos acompañamiento a quienes sean víctimas de cualquier ilícito laboral. De igual forma, en Guanajuato, por ejemplo, generamos, por instrucción del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, campañas preventivas denominadas “Piénsalo bien, no te arriesgues”, que alertan a las personas sobre ofertas laborales en el extranjero que pudieran ser fraudulentas.

Como hemos visto, hoy los peligros de la migración ya no son sólo morir en el desierto, en el río o abandonados en una caja de tráiler. En la actualidad, la esclavitud moderna también acaba con sueños y los convierte en pesadillas de las que, sin saberlo, todos podríamos ser víctimas.

Secretario del Migrante y Enlace Internacional de Guanajuato y presidente de la Conofam

