Es tiempo de Guanajuato

Guanajuato está con un pie más fuerte, la economía y panorama comercial del estado está avanzando, gracias en su mayoría a la inversión extranjera, la diversificación, la fuerte inversión publica y el consumo privado, pero la productividad y las políticas publicas deben ponerse al día para continuar en esta importante escalada de crecimiento y desarrollo en el estado.

2023 está marcado dentro del calendario del estado como el inicio de los festejos por los 200 años de Guanajuato como Entidad Libre y Soberana, pero también es un año importante y de referencia para las relaciones entre Mexico y Japón, porque se conmemoran 135 años de diplomacia e intercambio cultural, tecnológico y comercial entre ambas naciones, lo que refuerza el compromiso inicial y a largo plazo entre los dos países que son socios estratégicos y fundamentales en el crecimiento y desarrollo de sus economías.

Ese compromiso fue renovado en el verano pasado por el gobernador de la entidad, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dentro de su tour de captación de inversión para Guanajuato y que resultó en un anuncio de más de 800 millones de dólares de inversión para el estado y la región, incluidas inversiones de Toyota y Honda, que se estima que sobrepasen los 600 millones de dólares y más de ocho mil nuevos empleos. De esta manera, Japón renueva su posición de actor económico principal en la región, al posicionarse como el socio comercial más importante en el estado de Guanajuato, al representar el 35% de la inversión, muy por encima de su más cercano competidor, Estados Unidos, que contribuye con el 20% de la inversión extranjera en el estado.

La inversión conjunta de estos países y compañías equivale a casi la mitad de la inversión extrajera directa (IED) que recibió Guanajuato en 2022. Durante ese año, el estado reportó una inversión extranjera directa por mil 600 millones de dólares, de los cuales 53% provino de naciones asiáticas, sobresaliendo Japón como la principal fuente de IED para el estado, aportando el 52% de esa inversión extranjera directa, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía de México.

El que hoy estemos hablando que en términos económicos y de inversión en nuestro país sea el tiempo de Guanajuato tiene mucho que ver con su inmejorable localización estratégica dentro del Corredor Industrial en el Bajío, pero que no serviría de mucho si no contara con la robusta y bien calificada habilidad de manufactura de su gente. Este binomio perfecto hace de Guanajuato un destino atractivo para la captación de inversión doméstica como extranjera y lo convierte en un fuerte generador de empleos, que en lo que va del año ya ha sobrepasado la cifra de los 26 mil nuevos empleos. Guanajuato representa ya el 22 % del total de exportaciones de autopartes del país y se encuentra dentro del top de exportadores del sector agroindustrial y ganadero.

Las compañías que invierten en Guanajuato pertenecen en su mayoría a la industria automotriz y el sector de autopartes, pero también existen compañías de otros sectores, como lo son la industria textil, salud y de alimentos que están apostando por instalarse o incrementar su participación en el estado. Toda esta inversión no solamente estará generando nuevos empleos directos, también dará posibilidad a elevar el crecimiento de un sector fundamental para cualquier economía, como lo es el inmobiliario, un sector que ha demostrado estar a la altura del crecimiento en la región, ofreciendo espacios amplios e infraestructura de alta calidad; no hay que olvidar que las siete principales empresas en el estado tienen propiedades A+, con un promedio de 25 mil metros cuadrados, lo que demuestra el compromiso y fortaleza del sector en el estado. No es una sorpresa, entonces, el que Guanajuato sea visto y considerado como el centro de fabricación de la industria automotriz mundial en México. Las automotrices OEMs han hecho de Guanajuato su hogar y de los guanajuatenses el motor principal para el éxito de su industria, gente que no sólo está calificada para llevar a cabo el trabajo, sino que lo hace a costos globalmente competitivos.

De esta manera, a partir de 2023, distintas ciudades en el estado se continuarán beneficiando de este ímpetu económico, generado por toda esta inversión, la cual continuará facilitando el intercambio, no solo comercial, sino también cultural y tecnológico, fomentando la colaboración y el enriquecimiento mutuo. El estado está experimentando una expansión significativa de la industria y de la clase media mexicana, pero no puede darse el lujo de desatender los temas fuertes en inseguridad, que puede representar el principal enemigo y obstáculo de crecimiento en la región.

Guanajuato siempre ha sido un actor protagónico en la historia, en el presente y en el futuro de México. Somos un estado orgulloso de sus raíces, un estado con gente que inspira a la nación y a otras culturas, sin duda alguna. Un estado que ya demostró ser heroico y que demuestra día con día que no se rinde. En Guanajuato somos tierra de progreso y de unidad nacional.

¡Hoy le decimos a México y al mundo que el tiempo de Guanajuato llegó! Hasta la próxima.

Analista empresarial y director regional de Logística y Relaciones Comerciales de Palos Garza

miguel.rivera@palosgarza.com