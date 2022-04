Entremundos

Fernando del Paso. In memoriam

Un dicho aconseja no pretender la persona del escritor que uno admira para evitar el desencanto. La razón que se aduce es que las obras son siempre superiores a sus autores. La vida ha sido generosa conmigo y, en mi trato con creadores, he tenido la suerte de haber dado, casi siempre, con personas que no han pretendido ser superiores a sus obras.

\u0009Mentiría si hablara de mi amistad con Fernando del Paso. No tuve ese privilegio, pero sí el de su consideración en un momento breve y definitivo de mi vida. Una tarde de 1975 me topé con su novela Palinuro de México, en la mesa de novedades de la librería que acostumbraba a frecuentar. Abrí el libro para hojearlo y en pocos minutos mi fascinación fue absoluta. Palinuro era el neobarroco aumentado con erudición médica, plástica, histórica, botánica, psiquiátrica, geográfica, lingüística, antropológica, arquitectónica…, era el mundo al derecho y al revés, una explosión de imágenes, colores, texturas, aromas y sabores: una estructura de ensayo, teatro, poesía, crónica y novela simultáneos en donde todo se encontraba y sucedía: el pasado y el presente; lo que fue, lo que no fue y lo que pudo ser. Una estructura formidable, cuya fragilidad no hacía sino potenciar mi asombro.

\u0009En septiembre de 1980 una beca de creación literaria del INBA me permitió pasar unos días en Londres. Yo sabía que del Paso radicaba allá y solicité al Departamento de Literatura del instituto su número telefónico. En aquellos tiempos sin crimen organizado, obtuve con facilidad los datos del escritor. Al llegar, llamé y él mismo atendió el teléfono. Le conté quién era, lo que hacía, por qué lo llamaba y le pregunté si tendría unos minutos para tomar un café o una cerveza. Con toda amabilidad se disculpó, pues él no vivía en el centro de Londres y no iría sino hasta una fecha posterior a la de mi regreso a México. Le agradecí haber tomado mi llamada y casi para despedirme, me pidió el teléfono de mi casa en la Ciudad de México, me dijo que estaría allá en noviembre y que él me llamaría para vernos. Convencido de que se trataba de una clásica estrategia de gentileza mexicana para darme la vuelta, le di el número, me despedí y olvidé el asunto. Mes y medio después, una tarde, al regresar a casa, mi madre me dijo que un señor de nombre Fernando del Paso había llamado para ver si podía desayunar con él al día siguiente.

\u0009Dos años más tarde la generosidad de la UNAM y el apoyo del poeta Rubén Bonifaz Nuño me llevaron a Londres a hacer mis estudios de posgrado. En cuanto pude retomé el contacto con del Paso. La empatía del desayuno en Polanco la confirmé en mi reencuentro con él en Londres. El trato con Fernando del Paso era fácil y delicado, despojado de imposturas o retorcimientos sociales o intelectuales. A pesar de los años vividos en el exterior, su español era totalmente ajeno a las muletillas en otro idioma. Al terminar mis horas de biblioteca me iba a quitarle el tiempo a la Bush House, donde se encontraba el Servicio Latinoamericano de la BBC para el cual Fernando trabajaba entonces.

A pesar de mi insignificancia, Fernando del Paso siempre tuvo un momento para mí. Su tolerancia nos permitió configurar una rutina: me recibía en su cubículo y de inmediato bajábamos a la cantine, es decir, a la cafetería de la BBC, a tomar té con leche y comer pan de nata. Entre sorbos de te y trozos de pan de nata, lo escuché contarme que quiso ser médico, pero que el amor tomó su vida por asalto y lo obligó a cambiar la medicina por la publicidad; que había llegado a Londres porque no había podido llegar a París y que su afición por el dibujo la había empezado a cultivar cuando le tocaron las transmisiones nocturnas en español. Me contó de su admiración por la literatura española del Siglo de Oro, de su interés en el siglo XVIII y de la importancia fundamental de La vida y las opiniones del caballero Tristram Shandy, de Laurence Sterne, en la arquitectura narrativa de Palinuro de México. Me contó de su amistad con Gabriel Cabrera Infante, del genio idiomático del escritor cubano, de su admiración por el dominio de la lengua inglesa que éste poseía y de las terribles depresiones de esa creatura del Caribe que vivía literalmente en la penumbra de su departamento, desterrada en las proximidades del Mar del Norte.

Lo escuché relatar su entusiasmo con los avances de la novela en la que se encontraba trabajando. “Es sobre Maximiliano”, me decía, “no te imaginas qué personaje; lo difícil que es convertir en literatura un personaje histórico que parece literario”. Incluso tuve la oportunidad de visitar su casa en Sydenham, al sureste de Londres, y saludar a Socorro, su mujer, que además de mantenerle a raya hijos y problemas, le tenía mecanografiadas y en perfecto orden las tarjetas en los ficheros de investigación que con rigor académico iban nutriendo esa novela en proceso, aún sin título.

\u0009En mi recuerdo, mi sensación de Fernando del Paso es de dignidad. Yo creo que Fernando del Paso fue un hombre digno. Profundamente amante de su patria, la verdadera, no la de los héroes inflados por la historia oficial, supuestamente capaces de sacrificar la vida de un hijo por la entelequia maniquea de la nación. Si Fernando del Paso fue superior a su obra, no lo sé, ni me importa. Lo que sí digo es que en Fernando del Paso encontré la sencillez y la generosidad que, a mis ojos, embellece a las personas; que me encantaría que hubiese vida después de la muerte y volver a encontrar a mi madre poniéndose los anteojos para decirme que Fernando del Paso me llamó; volver a tener veinticuatro años y sopear de nuevo un pan con nata en el te con leche y otra vez caminar las calles de Londres conversando con él.