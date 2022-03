Entremundos

Historia y binarismo político





En el subdesarrollo no existe la memoria ni la capacidad de relacionar los hechos.

Tomás Gutiérrez Alea.





La educación básica en México enseña la historia como una sucesión de fragmentos inconexos. Si bien se insiste en la necesidad de conocer la historia para entender el presente, su enseñanza como una sucesión de oscilaciones entre buenos y malos, redunda en que nuestra concepción del presente resulte vulgar y nefasta.

En nuestro imaginario histórico popular no existen los matices. Pensamos que aztecas y mexicanos somos la misma cosa; que los españoles sometieron a quienes hoy habitamos este país, nos cambiaron nuestro oro por espejitos y nos masacraron. Después un cura de Guanajuato tuvo la buena idea de que nos independizáramos de España, pero al rato llegaron los gringos y nos robaron la mitad del territorio. Para colmo de nuestros males, más tarde los franceses nos invadieron y quisieron imponernos un emperador austriaco al que nuestro presidente indígena derrotó para darnos la democracia republicana junto con la verdadera independencia. Desafortunadamente, minutos después llegó el general Porfirio Díaz, quien volvió a oprimir al pueblo bueno durante treinta años, hasta que un señor chaparrito y buena gente de Coahuila, fundador de los vinos Madero que hoy los fifís degustan en sus mesas, pensó en la conveniencia de hacer la Revolución Mexicana. Este apóstol de la democracia fue asesinado por otro general de apellido Huerta. Afortunadamente a Huerta lo ajustició Carranza; quien sabe por qué, a Carranza lo mató Obregón, pero el caso es que un día llegó Tata Lázaro (Cárdenas) a quitarles el petróleo a los ingleses y a los estadounidenses. De allí brincamos a Miguel Alemán que inventó Acapulco y se hizo rico a costas del erario público. Luego vino Díaz Ordaz a matar estudiantes en 1968, seguido por Echeverría, su tercermundismo y el destrozo de la economía. A Echeverría lo sucedió López Portillo diciendo que “la solución éramos todos”, que “había que aprender a administrar la riqueza”, que era “ahora o nunca” y que “defendería el peso como un perro”. De allí a la ingente perversidad de los neoliberales y, finalmente, al mesianismo macuspano, especializado en ver la paja en el ojo ajeno.

El binarismo de la enseñanza de nuestra historia nos impide percibir que antes de la llegada de los españoles no existían los mexicanos, que en Mesoamérica no todos eran aztecas, que la expansión europea fue un fenómeno inevitable y que si en vez de los españoles, hubieran llegado los ingleses o los holandeses, nuestros pueblos originarios estarían extintos o, en el mejor de los casos, confinados en reservas. No somos capaces de ver que el cura Hidalgo era blanco como asturiano, ni de entender por qué tomó como estandarte una imagen católica con nombre árabe (Guadalupe) e incitó a la independencia al grito de “¡Viva Fernando VII!”, que era el rey de España. No imaginamos que México se independizó como monarquía, que Hidalgo e Iturbide eran parientes, y que el primer acto soberano del México independiente haya sido ofrecer la soberanía al rey de España.

Con justa indignación reclamamos la invasión estadounidense y la pérdida del territorio, pero desconocemos que el primero en ofrecer Texas a Estados Unidos fue José María Morelos en 1813. Nos vanagloriamos del origen indígena de Juárez sin tomar en cuenta la vergüenza que ello le causaba; celebramos la derrota de Maximiliano, pero soslayamos que él dio los primeros pasos concretos hacia la modernización del país. No registramos que Juárez no vio necesariamente con antipatía la invasión estadounidense y desconocemos que su “Tratado MacLane – Ocampo” pretendió dividir al país en tres corredores bajo control militar y para beneficio comercial de Estados Unidos. Censuramos la permanencia de Díaz en el poder, pero hacemos la vista gorda ante el hecho de que fue Juárez el primero que incumplió el precepto de no-reelección y que de no haber sido por don Porfirio, hoy México no sería la segunda economía de América Latina. Ignoramos que lo que Madero quería era reformar el porfiriato, que el huertismo creó la Doctrina Estrada, que Carranza despreciaba a Madero, que quien persiguió a Carranza hasta Tlaxcalantongo fue Lázaro Cárdenas, que Miguel Alemán y buena parte de los políticos de su generación fueron simpatizantes entusiastas de Adolfo Hitler, que 1968 fue el año de mayor bienestar social y equilibrio económico del siglo XX mexicano, etcétera, etcétera, etcétera…

La enseñanza básica de la historia como una sucesión binaria y no como un desarrollo dialéctico nos impide apreciar nuestro presente como un tejido de continuidades y rupturas. La consecuencia de ello es desastrosa, pues desde principios del siglo XX nos condena a destruir y reconstruir el país cada seis años. Muchos de nosotros tendremos la sensación de que no ha habido sexenio en que el presidente saliente haya sido la encarnación de la mediocridad y el fracaso y que el entrante se presente como el redentor de la patria. De seguir por donde va, no sería extraño que, dentro de tres años, el presidente López Obrador, quien desde los inicios de su carrera ha ejercido el binarismo político con singular eficacia, pase a integrar el catálogo de los despojos binarios.