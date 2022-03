Entremundos

México y España: reivindicar nuestra modernidad





Quienes ubican el origen de la modernidad en el surgimiento de un motor capitalista en el noroeste de Europa, hacen abstracción de los proyectos intelectuales sin los cuales ese motor hubiese sido imposible: el mundo hispánico, del cual los españoles y mexicanos de hoy somos partes consustanciales.

El pensamiento anglosajón y francés olvidó, por ejemplo, que fue Fray Tomás de Mercado, fraile dominico novohispano del siglo XVI, quien ubicó las relaciones económicas en el ámbito de la sociedad racional para lograr la justicia y el bien común. Mercado no concibe el enriquecimiento sin límites. La primera obligación del empresario —nos dice—es con el bien de la nación; la segunda es con los más desfavorecidos y, sólo al final, con su beneficio particular. Mauricio Beuchot, académico de la UNAM conocedor del pensamiento virreinal mexicano, nos dice que en el siglo XVII esta tesis pasó al flamenco Hugo Grocio y al alemán Samuel Pufendorf, asiduos lectores de los teólogos escolásticos de Salamanca, y de ellos al teórico inglés de la economía Francis Hutcheson, maestro de Adam Smith, teórico fundamental del liberalismo, quien recogió las nociones heredadas de Mercado como referencia para guiar guiar el enriquecimiento de las naciones y, por esa vía, son rastreables hasta Karl Marx. En síntesis: se ha ignorado el hecho de que es en el mundo hispánico donde se encuentran las raíces del liberalismo.

No obstante, lo peor no es que ingleses y franceses hayan expropiado nuestra tradición. Lo trágico es que nosotros mismos, los expropiados de ambos lados del Atlántico, durante los últimos 250 años hemos cultivado la creencia en nuestra propia marginalidad en vez de reclamar nuestro lugar como fundadores de la modernidad. Las nociones doctrinarias que apuntan hacia lo que hoy llamamos globalización, han sido ancladas en la cultura de la Ilustración por el discurso académico francés, británico y estadounidense. El antecedente pre-ilustrado más remoto suele ser referido a Hugo Grocio, pero se pasa por alto que el flamenco era súbdito hispánico y que fue continuador de la Escuela de Salamanca, lo cual constituye un vaso comunicante de capital importancia entre el pensamiento escolástico medieval y la modernidad renacentista antecesora de la Ilustración. Por si esto no bastara, tampoco se suele dar crédito al papel definitivo que jugó el encuentro con lo que hoy es la América hispánica en esta reformulación del pensamiento medieval europeo, sin la cual –dicho sea de paso-- la Organización de las Naciones Unidas no existiría.

Los mexicanos no acabamos de entender que la mexicanidad es un producto sincrético que inaugura la globalización. Antes del encuentro entre Mesoamérica y el mundo ibérico no existían los mexicanos. La retórica al uso que nos habla de “los antiguos mexicanos” soslaya que tan antiguo mexicano es un mesoamericano como un castellano y que la mexicanidad no existe si uno de los dos falta. La negación del legado hispánico se encuentra íntimamente vinculada a la rivalidad imperial francesa y británica, que tanto contribuyó a la formulación de la leyenda negra de la Monarquía Hispánica y de la civilización que ésta produjo, así como a la confrontación de dos visiones éticas de la política: aquella propia de los teólogos de Salamanca a lo largo del siglo XVI, que privilegiaba la idea de la justicia, y la visión pragmática post-reformista que justificaba en el fin los medios utilizados y que alcanza su apogeo en el siglo XVII. De tal suerte, existe una relación inversa entre el ascenso del poderío económico, militar y cultural anglosajón y el declive del poder hispánico del cual peninsulares y americanos éramos partes integrantes.

Nuestra alegre subordinación al paradigma franco-anglosajón y la consecuente ignorancia del portento civilizacional que implicó la Monarquía Hispánica, parte de un doble proceso: en la vertiente peninsular, el trauma de asimilar la decadencia; en la americana, la digestión de dicho trauma más el desafío de estructurarnos como estados independientes. La primera guerra de independencia del mundo hispano-americano fue la de España en contra de Francia y ella preludió la de México, la cual en principio fue también contra Francia. No por nada la revuelta de independencia en México se inició al grito de “¡viva Fernando VII, mueran los gachupines!”, es decir, muerte no a los españoles (nosotros mismos nos considerábamos españoles), sino a aquellos malos españoles que se entregaron a los franceses. Esto nos ayuda a entender lo que el discurso educativo oficial mexicano jamás ha hecho inteligible: el que México se independizara como monarquía y, sobre todo, que el primer acto soberano del México independiente haya sido ofrecer la soberanía al rey de España. Quien quiera ver un acto de traición en este ofrecimiento llanamente se equivoca y a su equivocación contribuye el merequetengue identitario generado desde el siglo XIX en nuestro país, sobre cuya base a lo largo del siglo XX se construyó un discurso de nacionalismo político que estorba cada vez más nuestro tránsito en el mundo integrado.

Del lado español, el reto es entender por qué los borbones rechazaron el trono del Imperio Mexicano. De no haber cometido ese craso error, la historia de Occidente hubiese sido otra. Del lado mexicano, es comprender por qué nuestra clase dirigente insiste en negar nuestro aliento universal originario y sigue empeñada en destruir nuestra más importante y antigua alianza histórica, en vez de proyectarla hacia el futuro en el momento mismo del surgimiento del mundo multipolar y la reconfiguración de la arquitectura mundial contemporánea.