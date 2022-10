Entremeses cervantinos, festivales y andanzas migratorias

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida.

El Ingenioso Hidalgo Don Quijote De La Mancha

Miguel de Cervantes Saavedra





Mi padre, Francisco Hernández San Román, participó junto al dramaturgo Enrique Ruelas en los Entremeses Cervantinos. El escenario siempre fue inmejorable: la Plaza de San Roque de Guanajuato Capital con sus balcones floridos, sus escalinatas intrincadas y aquellos muros multicolores que hacían las veces de telones. Eran obras de teatro al natural que tenían como actores principales al propio pueblo: comerciantes, vecinos, maestros, amas de casa y autoridades daban vida a tan memorables personajes. Estas puestas en escena fueron cobrando mucha popularidad y, con el tiempo, se convirtieron en lo que hoy es el majestuoso Festival Internacional Cervantino (FIC). A cincuenta años de que iniciaran aquellos Entremeses Cervantinos, hoy el FIC es el más importante en su tipo de Iberoamérica y en cada edición brotan, inevitablemente, parte de los recuerdos más entrañables que tengo de mi padre.

Vivimos tiempos complicados como les comenté la semana pasada, pero si algo caracteriza a Guanajuato es su tierra fértil aun en las peores tempestades. Somos un pueblo festivo, de puertas abiertas y de un gusto muy arraigado por todo lo que signifique cultura, innovación y competitividad. Esto es parte del ADN guanajuatense y el cual no dudamos en dejarlo patente en cada oportunidad. Apenas la semana pasada León fue sede de la Hannover Messe, la feria de tecnología y emprendimiento más importante del mundo. También, en el mes de julio los caminos de terracería de Silao, León y Guanajuato Capital son las pistas del World Rally Championship. ¿O qué me dicen del mosaico multicolor que se forma en el cielo leonés cada noviembre con el Festival Internacional del Globo? Son parte de la gran diversidad de actividades culturales, turísticas y de espectáculos por las que nuestra entidad trasciende fronteras y es epicentro de los mejores eventos internacionales.

Pero hoy, y hasta el 30 de octubre, disfrutaremos de la llamada “fiesta del espíritu”. La edición 2022 del Festival Internacional Cervantino es de gran relevancia, ya que se cumplen cincuenta años de ser una de las experiencias de libertad artística más influyentes en el mundo. No olvidemos que en los últimos dos años fue muy compleja su realización por las restricciones provocadas por la pandemia del Covid-19. En la edición del 2020 se llevó a cabo de manera virtual, logrando que las actividades fueran vistas por más de 6 millones de personas a través de las redes sociales. Mientras que para el 2021, el festival se realizó de manera híbrida teniendo a 369 mil asistentes presenciales y un sin número de espectadores virtuales de los cuales miles eran migrantes guanajuatenses. Para este 2022 la propuesta es mayúscula, con la participación de más de 150 artistas de 34 naciones en 115 puestas en escena de danza, música, teatro, performance, cine y arte multidisciplinario. En esta ocasión, los invitados especiales son la Ciudad de México con todo lo que representa su magia “chilanga”, así como Corea del Sur quien será el país encargado de engalanar a los principales escenarios.

Esta gran fiesta cultural es orgullo de todos los guanajuatenses, incluidos, por supuesto, nuestros migrantes. No olvidemos que la esencia del FIC nace de las andanzas cervantinas y la influencia que logran en la cultura de distintos pueblos alrededor del mundo. Precisamente este espíritu y el ADN del que les hablaba, lo representan a cabalidad nuestros migrantes, quienes son portavoces de lo que somos como guanajuatenses. Tan sólo esta semana, realizamos a través de nuestra oficina de enlace en Chicago, Illinois, y en coordinación con el Harold Washington College y el Club San Miguel de Allende, la presentación “Mujeres en la Música” en la que participaron las artistas guanajuatenses Sindy Gutiérrez (soprano) y Saraí Buchanan (pianista). Con estas acciones fortalecemos, a través de los más de 400 clubes migrantes que hemos creado y de las cinco oficinas de enlace que tenemos en Estados Unidos, la identidad y arraigo a nuestra cultura.

Este 2022 el Festival Internacional Cervantino está más vivo que nunca. Ya lo dijo el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo: “Iniciamos un nuevo viaje que multiplicará las sensaciones, la fraternidad, la cultura y la paz por otros cincuenta años, porque el FIC es parte del patrimonio cultural de Guanajuato, de México y del Mundo”. Por lo pronto, el bullicio emotivo, mezclado entre las danzas alegóricas que avanzan desde la Alhóndiga de Granaditas, las bellas melodías de la orquesta en turno en el Teatro Juárez y los mejores versos de un “loco” llamado El Quijote leídos en voz alta desde un quiosco cercano, vuelven a dar vida a los callejones de esta ciudad. Quizás sea hora de desempolvar no sólo los recuerdos que tengo de mi padre y seguir su ejemplo. Tal vez alcance a participar en el casting para la puesta en escena de los Entremeses Cervantinos y, por qué no, seguir con una tradición de cincuenta años que ha trascendido no sólo en el tiempo y en el mundo sino en mi propia familia.

Y tú, ¿cómo vives el FIC?

